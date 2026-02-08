8億人瑞娶68歲台籍看護！子女赴醫院「推輪椅狂奔搶人」…為何登記成功？戶政還原經過





不少家庭為了照顧長者，都會請來看護幫忙，未料近日發生一起102歲人瑞突然與68歲看護結婚事件，子女則是在老翁就醫時突然殺出，直接推走輪椅搶人，讓在場人士都看傻眼，然而真相曝光後大逆轉，竟然是看護疑似為謀奪財產策畫已久？

102歲的王姓老翁日前從醫院被賴姓看護推出來時，兒女和孫子見機不可失，瞬間衝上前推開看護，接著就把輪椅推走，看護當場大叫「警察來啊」、「警察救人啊」，員警也立刻上前關心，推輪椅的男女急忙解釋「沒事沒事，這是我公公」，讓員警也一頭霧水，不知該如何反應。

原來上個月102歲的王姓老翁，突然與68歲的台灣賴姓看護登記結婚，看護搖身一變變成女主人，家屬們全被蒙在鼓裡，立刻返家想了解事情，卻被鎖在門外不給入內，兒子急得怒喊「你不能禁止我探望老爸耶」，賴姓看護反嗆則是自己身為配偶的權力，態度非常強硬，氣得他們立刻上警局報案。

王姓老翁曾任土地代書，坐擁多筆土地與房產，身家高達近8億元，家屬認為賴姓看護覬覦財產，因此連拐帶騙將早已神智不清的老父親帶去登記結婚，還不准老父親聯絡外界，也質疑戶政事務所的人怎麼會如此輕易就同意，一查更是不得了，看護名下竟突然多出7筆土地與8000萬元保單，總價值2億元左右。

對此戶政事務所人員表示，登記時老先生能夠回答問題，才會讓兩人登記，而賴姓看護則是對家屬提出強制罪與傷害罪告訴，究竟婚姻有無效力，家屬能否拿回被轉走的財產，全看後續司法審判。

本文授權自中時新聞網，原文見此。




