8億人瑞娶68歲看護！律師痛斥證人沒良心 曝家屬「唯一解法」

102歲王姓人瑞上個月再婚照顧他17年的看護。（圖／翻攝畫面）

台北市近日發生一起引發社會高度關注的高齡婚姻爭議。102歲王姓人瑞與照顧他長達17年的68歲賴姓女看護完成結婚登記後，家屬不滿情緒全面引爆，甚至在醫院外上演「搶人」衝突。家屬質疑，賴女疑似利用王姓人瑞精神狀況不佳時完成婚姻登記，意圖取得其名下高達8億元的龐大財產。對此，律師李怡貞也在臉書上表達看法。

針對此案，律師李怡貞率先將矛頭指向戶政審查機制。她在臉書發文直言，協助這對年齡差距高達40歲的新人辦理結婚登記的戶政人員，是否過於草率。李怡貞質疑，「看到這麼奇怪的組合，都不用多問一句，就直接幫他們登記嗎？」

李怡貞同時點出，依法結婚須有兩名證人，而本案中的證人分別為賴姓看護的兒子與其友人。她直言，這樣的安排，幾乎等同事先封死「婚姻無效」與「撤銷婚姻」兩條法律途徑。她指出，一旦證人到庭具結，勢必會作出有利於看護的證詞，使家屬在法律攻防上陷入極為不利的局面，直批「這兩位證人有良心嗎？」

李怡貞沉重指出，若要在現行法律框架下處理此案，家屬「唯一能走的只有離婚」。她直言，離婚訴訟將是一條漫漫長路，歷經三級三審，曠日費時；更現實的是，若訴訟尚未結束，人瑞不幸離世，「遺孀依法當然有繼承權，遺產當然有得分」，風險極高。

她也感嘆指出，「賺錢的方式都寫在刑法，賺大錢的方式寫在親屬法」，直指高齡婚姻與財產繼承制度中的結構性漏洞。李怡貞進一步提醒，家屬目前最重要的，是盡快啟動所有法律程序，與時間賽跑，避免財產持續外流，並語帶沉重地表示，「8億已經掉一半到外人口袋了」。

據了解，王姓人瑞過去曾任土地代書，名下擁有多筆不動產，身價估計達8億元，育有10名子女，其中2人已過世。今年1月8日，子女前往新生北路住處探視父親時，才從父親口中得知，他已於1月5日與賴姓看護完成結婚登記。子女認為父親是在「不知情」或精神狀況不穩定下完成登記，隨即對賴女提出強制告訴，家庭衝突因此全面爆發。

