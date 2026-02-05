8億人瑞娶69歲看護！子女街頭搶人 律師提2疑點：有良心嗎？

社會中心／游舒婷報導

台北一名102歲的人瑞今年年初跟照顧他的看護結婚，但子女直到探視時，被父親擋在門外才得知，子女趁看護帶父親回診時，在馬偕醫院門外上演搶人戲碼，相關事件引發議論。對此，時常評論時事的律師李怡貞也針對事件提出疑點，點出事件的關鍵人物。

102歲人瑞突娶69歲看護，子女衝醫院搶人。（圖／資料照）

李怡貞稍早在臉書上表示，自己看到這個新聞，質疑幫人瑞跟看護辦理結婚程序的戶政人員，「戶政人員看到這麼奇怪的組合，年齡差距四十歲，都不用問一下就直接幫他們登記嗎？」同時，結婚時需要兩位證人，李怡貞也直批，兩位證人有沒有良心？

廣告 廣告

李怡貞坦言，還好子孫有搶到人，不然人被弄死了根本來不及，現在他們要做的就是做各種法律程序，跟老天爺搶時間，「八億已經掉一半到外人口袋了啦！」

不過，這起事件曝光後，指責人瑞子孫的也不少，有風向認為，如果不是8億，他們根本不會管，對此，李怡貞也坦言「子孫不把阿公搶走，現在早就被叫黑長車白布條來躺著載走了！」至於有人說戶政人員沒問題，李怡貞點破真相，100歲的人要離婚沒問題，要結婚超級有問題！

據悉，該名百歲人瑞王老先生，早年從事土地代書，名下的房產和土地價值約8億，賴女士擔任看護後，王老先生已經陸續給出不少房產和土地，今年年初更是直接跟王老先生登記結婚，讓他的子女措手不及。

更多三立新聞網報導

長期遭外貌攻擊！DJ SODA控「留言多來自台灣」心碎點名這粉專

醫院直播手術！女病患私密處被5萬人看光 畫面流出被檢舉

高雄女騎士收罰單「才知闖紅燈」！網看路段驚：檢舉人救她一命

工作人員搞烏龍！六福莊急尋人：快來免費住黃金套房

