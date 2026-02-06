8億人瑞密婚！家屬質疑看護正當性 律師揭2疑點

8億人瑞家屬質疑看護為財產行事，甚至趁意識不清辦理結婚手續。（示意圖／翻攝自Pexels）





68歲賴姓看護與一名身價高達8億的王姓人瑞「密婚」後，名下新增7棟房產及約千萬元現金，讓家屬質疑看護為財產行事，甚至趁王男意識不清辦理結婚手續。不過，律師顏紘頤指出，如果王男真有意識不清問題，子孫早就應申請監護宣告。

家屬質疑看護圖財

據了解，王男今年1月突然與照顧他27年的賴姓看護登記結婚，婚訊完全未告知家屬，引發家屬強烈不滿。近日，家屬趁賴女帶王男外出就醫時，強行將王男帶回家，現場甚至爆發推擠。家屬表示，自王男與賴女「密婚」後，賴女便以配偶身分限制探視，甚至疑似軟禁。

事實上，王男過去曾任土地代書，名下擁有多筆房產，身價高達8億元，但近期卻發現約價值2億元的土地及保單陸續過戶至賴女及其子女名下。這讓家屬不禁質疑賴姓看護與王男結婚的目的。

百歲人瑞意識爭議

對此，律師顏紘頤在臉書粉專「顏紘頤律師的綠紫黃三色書房」指出，王男辦理結婚手續的程序與一般人無異，須到戶政事務所登記並經過審核。百歲王男親自到場辦理，必定引起戶政人員特別注意；若王男真的意識不清，戶政所根本不可能完成登記。

顏紘頤表示，依他處理家事案件的經驗，身價8億的王男若真的意識不清，子孫早就會申請監護宣告，因此「老歸老，人瑞是否真的意識不清，恐怕還不一定。」

顏紘頤進一步分析，這起事件也可能不只是婚姻詐騙，王男可能是為了感謝看護多年照顧，除了陸續將財產過戶給看護，也可能以結婚方式，讓看護成為法定繼承人，取得繼承權。顏紘頤指出，類似案例在現實中並非罕見。

顏紘頤直言，雖然子孫可能「搶到了人瑞的人」，但不見得能搶到王男的心，還可能面臨官司糾紛，「是否值得，就看這些子孫們自己的價值判斷了。」

