8億人瑞爭奪戰！10子孫醫院門口搶父 女看護「懷有身孕」遭推擠急打安胎針

百歲人瑞的賴姓妻子（坐輪椅者）在推擠中受傷，新聘懷有身孕的越籍看護（圖左）也受波及。鏡電視

台北市一名身價高達8億元的102歲王姓人瑞，驚傳與照顧他30年的68歲賴姓看護登記結婚，引發家族強烈風暴，王家子孫指控賴女「誘騙老父結婚」並限制人身自由，雙方本月3日在馬偕醫院門口爆發激烈拉扯。混亂中，子孫輩出動10人強行接走老父，不僅賴女受傷，連新聘且懷有身孕的41歲越籍看護也受波及，緊急送醫打安胎針，雙方互告多項罪名。

102歲人瑞（輪椅）突娶68歲賴姓看護（圖左黑色背心）當妻子讓家屬氣炸，一家人在醫院門口上演搶人大戰。鏡新聞

子孫將人瑞推走。

代書起家身價8億 102歲父「密婚」看護惹怒子孫

據了解，王姓人瑞過去從事土地代書，在北市精華區擁有大筆房產，推估身價約8億元。王男共育有10名子女，其家屬指控，今年1月8日前往探視父親時，竟意外發現父親早在1月5日就與68歲的賴姓看護登記結婚，且全家人事前完全不知情，懷疑女方是覬覦龐大遺產才「騙婚」。

家屬痛批，賴女在身分「升級」為配偶後，便限制子女與父親接觸，疑似將父親軟禁，甚至阻斷外界聯繫。子女們即便報警尋求協助，也因賴女具備合法配偶身分而難以介入，讓家族決定採取行動。

醫院門口10人強行接走 孕婦看護遭拉扯

3日下午3時許，王家3個兒子、3個媳婦及4名孫輩共10人，趁著賴女帶父親前往馬偕醫院就醫時，在醫院大門口埋伏。當人瑞出現時，10名子孫隨即上前強行接人，與賴女爆發火爆肢體衝突，場面一度失控。

衝突中，賴女受傷倒地，隨後由救護車送醫治療；而賴女近期幫人瑞新聘的41歲越南籍阮姓看護，當時正推著輪椅，也遭到家屬拉扯。阮女事後控訴，她當時已懷有身孕，受驚嚇且肢體受傷，緊急到醫院打安胎針保胎，所幸胎兒暫無大礙，但她仍堅持對家屬提出傷害告訴。

互告傷害、強制罪 家屬：已另租屋安置老父

事發後，賴姓看護對王姓子孫10人提出傷害、強制、妨害名譽等告訴，並聲請保護令。而王家子女則表示，父親目前已由家屬接走並安置在租屋處，不排除未來會轉移住所繼續照顧。



