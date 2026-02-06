8億人瑞秘婚 ！4兒子現身控「看護繼母」：拿很多房、錢 還覬覦3千萬金庫

102歲人瑞王先生的家屬，在醫院門口將人瑞連人帶輪椅帶走。民視授權



台北中山區一家醫院3日發生搶人戲碼，一名102歲人瑞王先生連人帶輪椅，被約10名兒孫推走，現場69歲看護大喊「我是他太太！」讓在場兒孫傻眼，質疑根本不知道爸爸結婚，更懷疑看護與父親登記結婚是覬覦爸爸的財產。風波越演越烈，王先生的四兒子6日受訪表示：「看護搖身一變女主人，嚇死人了！」

現年72歲王家四兒子接受《民視》採訪，表示：「賴女士1月5日拐我爸爸去結婚，長期的看護搖身一變變成女主人，嚇死人了。」四兒子強調，認識自己爸爸72年了，「竟然連看一眼都不行」，質疑這種行為，對爸爸而言形同拘禁。

「她（看護）已經拿了很多我爸爸的房子，還有錢！」四兒子質疑看護是貪圖父親的錢財才結婚，甚至連父親房內裝有3千多萬現金的金庫也想侵吞。

中山警分局在3日接獲民眾報案於醫院前面有糾紛，到場了解，為家庭監護權發生拉扯，102歲人瑞王先生在年初突然和照顧自己10多年的69歲賴姓看護登記結婚，不過，王先生的子女完全不知情。

調查指出，王先生的家屬因去探望父親被看護拒於門外，認為整起結婚事件不單純，才趁父親站醫師之際，上演搶人衝突。賴姓看護過程受傷，事後決定提告傷害、強制以及妨害名譽。

