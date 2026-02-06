8億人瑞秘婚68歲看護！四兒子控不只拿房產 還覬覦千萬金庫

高齡102歲的王姓富豪與照顧他27年的68歲賴姓看護完成登記結婚。（示意圖／翻攝自pixabay）





台北市傳出一起「八億人瑞秘婚案」，高齡102歲的王姓富豪，在家人毫不知情的情況下，與照顧他27年的68歲賴姓看護完成登記結婚，這場橫跨34歲的黃昏之戀，在子孫眼裡卻成了一場精心策劃的奪產陰謀。隨著雙方在醫院門口爆發激烈的「搶人大戰」，王家的四兒子親自揭露這段日子以來，家族與這位「新女主人」之間驚心動魄的對抗過程。

四兒子控被看護阻擋探視

現年72歲的王家四兒子表示，他認識自己爸爸72年了，「竟然連看一眼都不行」。他指控賴女在今年1月5日趁家人不注意，偷偷帶老父親去辦理結婚登記。原本負責照料生活起居的看護，竟在一夕之間變成了「繼母」，這對王家子孫來說無疑是天大的驚嚇。

四兒子回憶，不久前的農曆初七是老父親的百歲晉二大壽，子孫們開心地想為父親慶生，沒想到賴女竟將大門深鎖，拒絕讓任何親屬進入，雙方僵持不下。他憤怒地表示，賴女這種長期限制家屬探視的行為，對老父親而言根本是形同拘禁，讓做子女的既焦急又心痛。

三千萬金庫疑遭覬覦

談到這樁婚姻背後的動機，四兒子毫不客氣地痛批對方「貪圖財產」。他透露，賴女婚後名下已莫名多出多筆原本屬於父親的房產與現金，甚至連父親房內裝有三千多萬現金的金庫也想侵吞。四兒子解釋，那座金庫裡的現金，是子孫們多年來為了盡孝道，每個月固定奉獻給老父親的「孝親費」，累積至今數量龐大。

為了保護父親的剩餘資產，家族已正式委請律師申請「監護宣告」。四兒子出示醫師診斷證明指出，父親目前身體機能嚴重老化、無法完整說話，對外界的提問只能給出「嗯、好、不好」等簡單回應，早已喪失自主的思想能力，更遑論有結婚的真意。他認為必須透過法律途徑取得監護權，才能防止賴女持續左右父親的判斷與資產。

成功接回父親圍爐四兒子盼回歸平靜生活

儘管日前在醫院門口爆發了激烈的肢體衝突，甚至遭到賴女控告傷害，但對四兒子來說，最重要的事情是終於成功將老父親接回家。他透露，王家一直以來都有輪流舉辦圍爐的傳統，去年由二哥負責，今年原本輪到弟弟。往年大家都會提早吃年夜飯避開人潮，今年卻因為這場秘婚風暴差點毀了團圓。

看到老父親回家後能認出兒孫，雖然表情因為老化顯得僵硬，但四兒子的心情仍感到無比欣慰。他強調，目前全案已進入法律程序，家屬會配合調查釐清賴女涉嫌騙婚奪產的疑雲。對於這起家醜外揚，他表示無奈，但為了守護父親最後的尊嚴，子孫們絕對會抗爭到底。

