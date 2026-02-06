8億人瑞閃婚看護！四兒子怒控奪產 還覬覦3千萬孝親費

北市有位高齡102歲王姓老翁娶了照顧自己的68歲賴姓女看護，家屬懷疑對方覬覦老人家高達8億的財產才結婚，3日在醫院外爆發搶人大戰。老翁的四兒子受訪指控「繼母」婚後名下多出幾筆父親的房產與現金，還覬覦父親房內3千多萬的金庫。

102歲人瑞與64歲看護結婚，爆出搶人大戰。（圖／中天新聞）

據悉，王姓人瑞曾是土地代書，名下擁有多筆台北市房產，身價高達約8億元。王家子女指控，賴女未經家屬同意，私自帶著王翁前往戶政機關辦理結婚登記，直到今年1月5日他們才驚覺父親已秘密結婚。更令家屬憤怒的是，賴女結婚後名下突然多出7棟房子及約千萬元現金，家人懷疑她另有所圖。

王姓老翁的四兒子指控，賴女1月5日拐爸爸去結婚，看護搖身變女主人，讓全家人都嚇一大跳，甚至兩週前農曆12月初七是父親生日，賴女拒絕讓家屬進門將父親接走去慶生，認為父親遭到挾持。

四兒子說，「我認識我老爸72年了，我今年72歲，我都不能去看我老爸」，指控賴女此舉形同拘禁。四兒子透露，賴女婚後不僅多出好幾筆父親的金錢與房產，父親房內的金庫裝著3千多萬現金，都是子女給的孝親費，那筆錢賴女也想要侵吞。

四兒子表示，以往過年圍爐都是子孫輪流舉辦，今年也會按慣例提早圍爐，雖目前父親仍無法說話，只能簡短回應「嗯、好」，能夠將父親接回家讓他很高興。他強調，目前全案已進入法律程序，家屬會配合調查，釐清賴女是否騙婚奪產。

