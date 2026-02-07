8億人瑞閃婚看護 女網紅曝大陸子女「用1狠招」防：台人還是太善良

日前北市中山區馬偕醫院大門口發生家屬當街「搶走」老父親戲碼，劇情宛如八點檔。（圖／中天新聞）

一名高齡102歲、擁有8億資產的人瑞上月與68歲看護閃婚，遭家屬指控後者是為了財產「被結婚」，更是在日前在醫院門口上演搶人戲碼，離奇劇情讓現場全看傻，網友也笑稱堪比本土8點檔。來自上海的網紅「廣告小妹」表示，若是在大陸，子女都會事先準備好「1招」防止財產外流給陌生人。

廣告小妹在臉書粉專發文表示，她將新聞轉發給認識的大陸媽媽朋友們看，對方一致感慨「台灣人還是太善良」，民風購善良，才會爆出這樣的新聞。

廣告小妹解釋，在大陸大城市已經不太可能發生類似事件，因為那邊的子女非常「聰明」，若一對老夫妻女方先走一步，男方再婚機率高，子女們為防止老父親再婚後財產被陌生人「侵占」，都會要求父親先把部分資產轉給自己，狠一點的甚至會直接沒收身份證和戶口名簿，防止登記結婚。「你可以談戀愛，但你不可以結婚，不能稀釋或犧牲我們的權益」，也因為如此，在大陸男性看護遠比女性看護搶手許多。

廣告小妹說年輕時曾跟台灣人談及大陸子女預防財產外流一事，對方當時信誓旦旦，表示台灣不可能發生這種事，讓她非常納悶，詢問對方要如何預防，未料對方說就是不預防，佛系處理，認定不會發生，然而現在真的發生了。

廣告小妹強調並非在嘲笑，而是覺得情緒非常複雜，對於當街搶長輩這件事，一邊感到可笑，一邊覺得羨慕，自己13歲就看清社會冷漠，目睹太多親人翻臉如翻書，都在和手足相殺，和妯娌翻臉，和親戚算帳，沒完沒了。最後她感慨「台灣社會至少還有愛，才會出現這些天真的老人」。

