8億人瑞閃婚看護 子女氣炸搶人！中國媽媽感嘆：台灣人還是挺純樸的
生活中心／李紹宏報導
宛如電影戲碼！一名102歲王姓老翁於年初與68歲女看護秘密登記結婚，子女得知後，質疑該女看護是看上老翁的約8億的財產才結婚，後來雙方在醫院門口爆發「搶人」戲碼，子女把坐輪椅的老翁推走。議題發酵後，網紅「廣告小妹」將新聞分享給中國媽媽朋友們看，沒想到她們卻感嘆「台灣人民還是挺純樸的」。
廣告小妹在臉書發文，強調中國媽媽的朋友們會說台灣人很純樸，是因為民風夠良善，才會爆出這麼條新聞，而這種事情在祖國的大城市已經不太可能發生了，「因為我們太聰明」。廣告小妹說，13歲的時候就已經知道，要是一對老夫妻的太太先離世，老先生再婚率高，「咱的名言：男人只有被掛在牆上才會安分。（指已經狗帶的意思）」。
廣告小妹透露，在中國，為防止老爸爸再婚、資產會被陌生人侵佔，子女會先要求爸爸將部分資產轉給子女，狠一點的會直接沒收爸爸的身份證和戶口簿，防止他登記結婚。有趣的是，為了杜絕爸爸和看護你儂我儂節外生枝，「男看護」在中國相當搶手。
對此，廣告小妹回憶當初和老公認識時，也分享這些常見作法，讓老公震驚「這在我們台灣是不可能的，絕對不可能！」
廣告小妹感嘆，能在13歲就摸清這些事，根本原因是看過太多社會冷漠、目睹親人間的翻臉如翻書，認為那麼多長輩，都在和手足相殺，和妯娌翻臉，和親戚算帳，沒完沒了，也說台灣社會至少還有愛，才會出現這些天真的老人。
