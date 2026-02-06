8億人瑞閃婚看護「子女能提婚姻無效？」 律師曝關鍵：時間未到

社會中心／朱祖儀報導

102歲人瑞突娶69歲看護，子女衝到醫院搶人。（圖／翻攝畫面）

102歲王姓人瑞與68歲賴姓女看護日前登記結婚，子女質疑，賴女趁老翁精神狀況不佳時辦理婚姻登記，企圖得到約8億元財產，引爆家屬在醫院上演搶人大戰。但若子女想提出「婚姻無效」訴訟是否可行？律師蘇家宏表示，由於老翁還在世，因此子女無權提出訴訟。

人瑞閃婚看護 家屬上演搶人大戰

據了解，王姓人瑞育有10名子女，其中2人已過世，子女今年1月8日探視父親時，才知對方已和賴女結婚，眾人認為女方趁父親精神狀況不佳時登記，因此對賴女提出強制告訴，雙方還在本月3日下午在馬偕醫院前和賴女爆發搶人大戰，過程中賴女遭拉扯受傷。目前王姓人瑞被子女接回家照護，賴女不甘被推倒受傷，連王姓人瑞也被搶走，因此對王翁子女提出傷害、強制及妨害名譽等告訴，並聲請保護令。

子女尚無權提「確認婚姻無效之訴」

蘇家宏在臉書分析此案件，透露對於父親和賴女的婚姻，子女尚無法提起「確認婚姻無效之訴」，因為婚姻關係是專屬於結婚當事人的身份關係權利，夫或妻其中一方有爭執才可提出，要等人瑞過世之後，子女才可提起訴訟。

蘇家宏以先前「5億高中生案」為例，表示當時是5億高中生過世之後，母親才對高中生配偶夏男提出訴訟，其依據在於孩子是否有合法婚姻，會影響到她的繼承權利，「其實是時間未到，法律上不是當事人或不是關係人就不能處理，子女必須要成為『繼承人』時，才可以向法院提告處理。」

人瑞子女尚無權提出「確認婚姻無效之訴」。（圖／翻攝畫面）

至於賴女阻止人瑞與子女相見一事，蘇家宏表示，若賴女真的惡意阻止父子相見，造成精神痛苦，可能會構成家庭暴力。而目前賴女已對家屬提告並聲請保護令，通常法院會傳訊父親，確認父親是不想見兒子還是遭阻止，並進而確認是否有核發保護令的必要。

