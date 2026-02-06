8億人瑞閃婚！68歲看護當初怎進門的 家屬全說了：還3度抵押豪宅

家屬推著輪椅飛快帶走老翁，醫院保全見狀一度上前攔阻，但聽到對方說是家屬後，也不知如何是好，只能放對方離開。（圖／中視新聞）

一名高齡102歲、擁有8億資產的人瑞上月與68歲看護閃婚，遭家屬指控是為了財產「被結婚」，甚至在日前中山區馬偕醫院門口上演搶人戲碼，讓現場全看傻，如今也引起社會關注。究竟當初看護怎麼進門的，家屬還原事情始末，更控訴對方3度拿老父親房產去抵押，換了3500萬元。

據了解，這名賴姓看護並非外籍，而是台灣人，在上月初兒孫要帶人返家時，卻遭看護鎖在門外不給入內，氣得報警處理，在警方陪同下要求對方開門，未料賴姓看護當場秀身分證，表示自己已經是老翁配偶，有這個權力，家屬這才知道看護竟變成自己「繼母」，警方也因為不便介入家務事無法處理，直到這個月趁著老父親到醫院回診，才趁機搶人。

廣告 廣告

根據《民視新聞》報導，人瑞的兒子表示，賴姓看護2009年開始照顧老父親，在2013年時，老父親贈送陽明山上60坪豪宅給對方，條件是對方必須照顧自己到滿百歲，中途若有離職一切就不算數，並立契約為證。然而查閱土地謄本發現，賴姓看護早在2021年開始，老父親還沒滿百歲時就2度將豪宅辦理抵押，甚至在1月8日探望遭拒絕的隔天，也就是9日又3度拿去抵押，總金額高達3500萬元。兒子認為賴姓看護是覺得即將東窗事發，才會急忙又辦理抵押，痛批對方貪婪至極。

回顧衝突當天事件始末，賴姓看護推著人瑞到馬偕醫院回診，出醫院門口時，家屬將賴女新聘的越南籍阮姓看護推開，其他人則推著輪椅迅速離開現場，中途一度遭醫院保全攔阻詢問，但得到「我們是家屬，他是我阿公」的答案後大腦也瞬間當機，不知如何是好，最終只能目送對方上車。事後懷孕的越南籍阮姓看護緊急打安胎針，而「升格當夫人」的賴姓女子則是要對家屬提出傷害罪與強制罪告訴、並申請保護令。人瑞兒子則表示，父親老早就神智不清，面對問題幾乎都只會回「嗯、好、喔」，沒有思考能力，加上賴姓看護又全面斷絕他們與父親的聯絡，才會出此下策，接著會聘請律師打結婚無效訴訟。

更多中時新聞網報導

汽車隔熱紙2／28新制 檢驗恐有漏洞

外銀預測：2028年台灣百萬富翁增幅冠全球

全球流感、麻疹疫情多 春節出遊小心