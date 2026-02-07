8億人瑞「密婚看護」證婚人身分被挖！律師曝「唯一解法」結論說了

生活中心／綜合報導

台北市一名身價約8億元、102歲的王姓男子，今年1月與照顧他17年的68歲賴姓女看護辦理結婚登記，引發家屬質疑。親屬認為這段婚姻背後可能另有考量，並指控賴女阻擋父親與家人接觸，甚至限制其行動，雙方日前更在醫院外發生爭執，事件備受關注。家屬指出，當時結婚登記的兩名證人中，一人為賴女之子，另一人疑似為其友人。針對相關情況，律師李怡貞日前曾質疑，這兩名證人是否善盡責任；在證人身分曝光後，她再度發表看法，直言在婚姻成立情況下，實務上多只能透過離婚訴訟處理，程序可能歷經三級三審、耗時甚久。

探視才知已登記 懷疑與資產分配相

由於王男過去從事土地代書，累積多筆房產與土地，總資產估計約8億元，家屬因此認為婚姻可能與財產安排有所關聯，甚至質疑存在「騙婚」情形，並指控賴女平時刻意阻隔親屬接觸。3日下午，王男3名兒子、3名媳婦及4名孫輩趁賴女陪同就醫時，在醫院門口將人接走，雙方隨即發生激烈爭執，也讓整起糾紛成為焦點。

房產已移轉約2億 證婚人身分再成焦點

王男親屬進一步表示，自2009年賴女開始照護以來，王男已陸續將部分房地產移轉給賴女及其兩名子女，總價約2億元。此外，結婚時證婚人並非家族親友，其中一人確定為賴女之子，另一人身分尚未確認，家屬懷疑為看護友人，對此提出質疑。

廣告 廣告





8億人瑞「密婚看護」2億資產已轉移！證婚人身分被挖 律師曝「唯一解法」結論說了

王男親屬進一步表示，自2009年賴女開始照護以來，王男已陸續將部分房地產移轉給賴女及其兩名子女，總價約2億元。（圖／民視新聞）









律師分析實務上只能透過離婚訴訟處理

對此，律師李怡貞在社群發文指出，若結婚證人為看護親友，且到庭作證確認當事人具有結婚意願，日後要主張婚姻無效或撤銷的難度恐提高。她說明，現行法律對證人資格僅要求成年，並無其他限制；在婚姻成立情況下，實務上多只能透過離婚訴訟處理，程序可能歷經三級三審、耗時甚久。

配偶具繼承權 法律後續受關注

李怡貞進一步指出，若婚姻關係成立，配偶未來依法享有遺產繼承權，將影響財產分配結果。她也以評論方式表示，許多重大財產安排往往涉及親屬法規範，相關法律效應值得關注。









《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：8億人瑞「密婚看護」2億資產已轉移！證婚人身分被挖 律師曝「唯一解法」結論說了

更多民視新聞報導

大掃除過期食物別急著丟！專家曝這幾款沒變質還能吃

山雪欲來？強烈寒流將至 公路局山區交管資訊看這裡

別把發票收據塞錢包！命理師點名5大破財物

