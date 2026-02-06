8億人瑞「搶人」事件引熱議 律師：把看護定為粉紅收屍隊不公平

102歲王姓人瑞與68歲賴姓看護登記結婚，引起兒孫質疑，賴女是覬覦高達8億元的家產。（示意圖，取自pexels）

台北馬偕醫院3日下午發生一起「搶人」事件，男主角為102歲王姓人瑞，兒孫得知王姓老翁上個月跟68歲賴姓看護登記結婚，質疑賴女是覬覦高達8億元的家產，因此才爆發這起「搶人大戰」。此事件曝光引發熱議論，「巴毛律師」陳宇安昨（5）日po文，反問「2個意識清楚的成年人要結婚還要子女同意喔？」她也認為，在這種狀況下，直接把看護定為粉紅收屍隊實在是有點不公平。

陳宇安昨於臉書粉專「巴毛律師混酥團」po文，提到大家看到102歲人瑞要娶看護的新聞都非常氣憤，「覺得這個人瑞一定是被騙了，看護一定是貪圖阿公的財產」。但事實是如何？她認為目前還不明。

陳宇安表示，自己有個想法，就是有沒有可能這個阿公的子女平常都沒有照顧關心他，就把它丟給看護。反而是這個照顧他多年的看護，對他照顧的無微不至，讓他覺得有被關心被關愛，同時又對子女感到心寒的狀態下，所以願意跟看護結婚把財產留給看護。「就像多年前藝人陳松勇過世的時候，也是在遺囑中把大部分的財產都留給看護。」

陳宇安補充提到，經手的戶政事務人員是說阿公當時看起來應答正常，所以才會幫他們辦理，她強調戶政事務所就是按程序辦手續而已，「第一次聽到到結婚還要戶政事務所同意的，兩個意識清楚的成年人要結婚還要子女同意喔？」

至於有人把68歲看護認定是「粉紅收屍隊」，陳宇安認為，這種狀況下直接把看護定為粉紅收屍隊，實在是有點不公平。而阿公的子女如果要提告的話，就要證明阿公在結婚登記當時神志不清（有沒有失智的診斷證明呢？或是相關的醫療紀錄），或是2名見證人的資格有問題，因可以傳經手的戶政人員來問，「不過護士人員已經說了阿公當時對答案很正常，恐怕要從這方面下手也不容易呀」。最後她再度反問大家，「阿公102歲，他也有自由意識決定要跟誰結婚不是嗎？」

