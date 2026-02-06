「8億人瑞」閃婚看護婚姻無效？律師：子女無權提告

台北市中山區一名102歲王姓老翁與68歲賴姓女看護先前登記結婚，王姓老翁子女懷疑對方覬覦其8億財產，在醫院門口爆發「搶人事件」，並當場對賴姓看護提告；賴女也對王姓老翁的家屬提告傷害，並聲請保護令。

台北市中山區爆發搶人事件。 （圖／中天新聞）

對此，蘇家宏律師在臉書上表示，老翁與看護的婚姻，子女無法提起父親與看護婚姻無效的訴訟，原因是子女並非當事人，而婚姻關係是專屬於結婚當事人的身分關係權利，除非夫或妻一方有爭執才可提出。

家屬推著老翁離去。 （圖／中天新聞）

蘇家宏進一步表示，除非等到老翁過世後，才能提出婚姻無效的訴訟，蘇家宏以「5億高中生」舉例，當時在5億高中生過世後，母親才對夏男提告，依據在於孩子是否有合法婚姻，會影響到她的繼承權利，蘇家宏表示「其實是時間未到，法律上不是當事人或不是關係人就不能處理，子女必須要成為『繼承人』時，才可以向法院提告處理。」

王老先生被載上子女叫來的車。（圖／中天新聞）

而老翁子女阻止他與賴女見面則可能有家庭暴力的問題，蘇家宏表示，在法律上成年人有權利要跟誰居住及見面。若老翁想要見兒子，卻被看護阻止見面造成精神痛苦，就有可能構成家庭暴力的問題。

目前賴女已對老翁子女提告並聲請保護令，通常法院會傳喚老翁，看是否遭受惡意阻止或脅迫，進而確認是否有必要頒發保護令。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

