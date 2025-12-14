8億女星「已完成遺囑」 佘詩曼不婚不生：財富用在該用的人身上

50歲的香港演員佘詩曼，自曝早已完成遺囑安排。翻攝本人IG



港劇《新聞女王2》讓50歲的香港實力派演員佘詩曼，再度登上演藝事業巔峰，她出道28年，被封為「港劇女王」，港媒保守估計名下資產超過2億港幣（約新台幣8億元），不婚不生的佘詩曼，日前透露已經完成遺囑安排，更坦言希望把累積的財富「用在該用的人身上」。

佘詩曼的乾爸港星許紹雄，在2025年10月28日病逝，佘詩曼除了第一時間探望病重的許紹雄，乾爸離世也促使她重新檢視人生排序。她直言：「我賺錢不容易，如果有一天我出了事，我不想讓畢生積蓄被浪費、亂花，希望能依照我的意願去運用。」

母親一度重病減少工作量 只求「把握當下」

佘詩曼透露，自己在40歲時就已下定決心立遺囑，前陣子才正式完成相關程序。對於外界好奇的財產規劃，佘詩曼表示，大部分將留給母親與兩位兄弟，另有一部分會捐作慈善用途。幼年喪父的她，也罕見談到家庭狀況，透露母親曾一度重病，讓她在疫情期間刻意減少工作量，選擇留在香港多陪伴家人。她認為，生老病死是人生必經的過程，重要的是把握當下、活在現在，成為一個能幫助別人、也讓自己感到踏實的人。

才50歲就早早就完成遺囑安排，佘詩曼這段採訪也引發不少網友共鳴，網友就直言提早立遺囑其實相當理性，「不然將來反而更麻煩」，更有網友認為，近年頻傳的意外與離世消息，確實讓不少人重新思考「明天和意外，哪一個會先到」。

佘詩曼出演《金枝慾孽》、《鳳凰四重奏》、《延禧攻略》、《新聞女王》，部部都叫好又叫座。根據《香港01》報導，佘詩曼出道28年賺進大筆財富，甚至曾入選富比士中國名人榜，身價粗估2億港幣（約新台幣8億元）。

