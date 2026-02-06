8億王老先生娶看護 配偶、家人秒翻臉 法律站哪邊律師說話了





擁有約8億元身價的102歲王姓人瑞，上月突然與68歲賴姓看護登記結婚，婚後不久，名下7筆土地及約8,000萬元保單受益人相繼變更，合計約2億元資產流向新配偶，消息曝光後引發家屬強烈反彈，質疑遭「騙婚」與爭產。日前更傳出家屬在醫院推輪椅欲帶走老先生的衝突場面，看護提告傷害與強制，並聲請民事保護令，警方也介入處理。究竟法律會站在誰那邊？恩典法律事務所創辦人蘇家宏提出「5關鍵」。

恩典法律事務所創辦人蘇家宏5日在粉專上提出5個觀察重點，說明目前家屬能做與不能做的界線。首先，子女並非婚姻當事人，原則上無法直接提起「確認婚姻無效」之訴；婚姻屬於當事人專屬的身分關係，除非夫妻一方自己主張，否則第三人難以介入。

其次，待父親身故、子女成為繼承人後，若婚姻效力影響繼承權，才可能具備訴訟資格，向法院主張婚姻欠缺真意而請求確認無效。過去「5億高中生」案即是在當事人過世後，由家屬提起訴訟並獲判無效，關鍵在於是否能證明結婚時欠缺真意或意思表示不自由。

第三，關於家屬是否能探視，原則上成年人有居住與交往的自由，父親可以選擇不見兒女，配偶也不當然構成妨礙。但若父親明確想見家人，卻遭配偶惡意阻撓而造成精神痛苦，該行為可能構成家庭暴力，得由法院介入判斷。

第四，目前看護已對家屬提出刑事告訴並聲請保護令，實務上法院會傳喚當事人釐清：究竟是父親不願會面，抑或遭人阻止，或是否存在違背父親意願的行為，再決定是否核發保護令。

第五，至於土地贈與與保單受益人變更是否有效，仍需檢視更多個案事實，包括處分時的意思能力、是否受不當影響或詐欺、脅迫等。蘇家宏強調，情緒對立無助於解決爭議，蒐證與程序才是關鍵，最終仍由法院依證據認定事實。

（封面示意圖／翻攝Pexels）

