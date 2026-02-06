8億百歲人瑞「祕婚」68歲看護！子女上醫院搶人 律師揭法律戰勝負關鍵

一名身價上億的百歲人瑞和照顧他多年的68歲看護結婚，家屬在醫院上演搶人大戰。（示意圖，由AI生成）

近日全台關注一場如同本土劇劇情的「搶人大戰」！一名名下擁有近8億元財產的百歲人瑞，被子女發現竟偷偷與照顧他多年的68歲女看護登記結婚，且已有多筆總價約2億元的房產轉移至看護名下。家屬因長期無法見到老父，日前趁回診時在醫院發動「搶人計畫」，最終將老父親帶回家中。對此，知名律師「法老王」王至德分析，這場跨越34歲的「黃金之戀」背後，法律戰的勝負關鍵可能就在戶政人員的那句話。

醫院混戰！子女阻擋看護、推輪椅搶父回宮

王至德昨在臉書發文指出，據了解這名百歲人瑞資產雄厚，子女指控，過去幾年看護百般阻撓他們探視父親，甚至連電話都接不到。為了確認老父安危與意識狀況，子女日前趁著父親回診時，在醫院兵分兩路：一部分人負責拖住看護，另一部分人則迅速將坐在輪椅上的老父推上車載走。

儘管女看護在過程中極力阻撓甚至宣稱受傷，但仍不敵子女「人多勢眾」。這場在診間上演的家庭衝突，也揭開了背後高達數億元的財產爭議。

102歲祕婚是真愛？ 律師：魔力恐來自那 2億元

針對這起案件，律師王至德（法老王）在粉專語帶幽默地表示：「102歲還有體力去戶政事務所登記，我都不知道該佩服他的毅力，還是佩服那2億元的魔力。」

他分析，如果人瑞名下無財產，這段差距34歲的戀情肯定是一段佳話；但壞就壞在老人家年事已高，神智是否清楚令人存疑。面對家屬質疑戶政事務所為何沒起疑，戶政人員表示，登記當時人瑞「皆能應答」才會辦理。王至德質疑，若是兩情相悅，為何要瞞著子女？又為何看護不讓子女探視？整件事情邏輯上充滿詭異之處。

法律羅生門：看護若有「配偶身分」將可平分遺產

王至德點出，法律並未規定結婚須經子女同意，也沒規定財產不能給外人。目前案情陷入羅生門：一邊是家屬懷疑父親失智被操控，另一邊則是戶政人員的專業作證。

他特別提醒，若此案進入法院，法官若採信戶政人員的說法，認定登記時人瑞神智清醒，那麼這段婚姻就會被視為有效。雖然看護可能分不到「婚後剩餘財產分配」（因為財產多為婚前所有），但一旦擁有「配偶」身分，未來依法可以與子女「平分遺產」，這才是這樁婚姻背後真正的金錢核心。

專家建議：察覺失智應及早聲請「監護宣告」

王至德遺憾表示，這起事件中家屬似乎沒有及早幫老父親聲請「監護宣告」或「輔助宣告」。他建議，如果子女發現長輩開始有失智徵兆，應透過法律程序聲請宣告，這樣不僅能防止財產被異常移轉，也能作為證明婚姻無效的強力證據。

