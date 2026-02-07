8億百歲阿公閃婚「2億資產已轉移」！鄰居爆「看護私下真實情況」

社會中心／綜合報導

102歲王姓老翁與68歲賴姓看護完成結婚登記，因家人事前毫不知情，引發一場「搶人」風波並受到社會關注。據悉，王男名下資產約8億元，其中已有約2億元被移轉，家屬懷疑賴女趁其精神狀態不穩時引導結婚並處理財產，對相關動機提出質疑。

子女探視才知已登記 質疑婚姻涉財產安排

據了解，王男育有10名子女，其中2人已離世，其餘多在60至70歲之間。子女表示，今年1月8日前往住處探視時，才發現父親早在1月5日就與賴女辦妥結婚手續。由於王男過去從事土地代書，累積多筆不動產與土地，總值估約8億元，家屬因而認為婚姻與資產分配可能有所關聯，甚至質疑存在「騙婚」情形，並指控賴女平時刻意阻隔親屬往來，情況形同限制自由。

醫院門口爆口角 看護出示配偶身分

3日下午約3時，王男3名兒子、3名媳婦及4名孫輩趁賴女陪同就醫之際，在醫院門口將老翁接走，雙方當場爆發激烈爭執。

證人身分引議 過往資產移轉成焦點

家屬最終將王男接回安置，外界也關注登記程序與證婚人背景。家屬受訪指出，兩名證人之一為賴女之子，另一人疑為其友人。此外，家屬表示，自2009年賴女開始照護以來，王男已陸續將部分房地產移轉給賴女及其兩名子女，總值約2億元，成為本案爭議重點之一。





鄰居曝精神狀況不穩 互動早為社區熟知

附近住戶透露，賴女自2009年起擔任看護，照顧王翁已逾17年，兩人長期出入社區並不陌生。鄰居表示，常見賴女推輪椅陪同就醫，但老翁精神狀態起伏明顯，有時能正常對話，有時卻難以理解他人言語，反應顯得遲緩恍神，認知能力似已受影響。另有住戶觀察，賴女近來情緒壓力似乎較大，常顯得煩躁並找鄰居聊天抒發，神情流露焦慮，未料事件發展至今，身分竟轉為老翁配偶，引發社區議論。





