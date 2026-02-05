8億遺產見人性！子女衝醫院搶人瑞父 女看護受傷怒告互撕

記者楊忠翰／台北報導

102歲王姓人瑞突娶69歲賴姓女看護，子女衝醫院搶人。（圖／翻攝畫面）

台北市1名102歲王姓人瑞，今年1月5日與賴姓女看護（68歲）登記結婚，3天後子女探視時得知此事，遂對賴女提出強制告訴；3日下午時分，賴女帶王姓人瑞到馬偕醫院就診，子女直接在醫院門口搶人，造成賴女受傷送醫，事後賴女也對王翁子女提出傷害、強制告訴。

據了解，王姓人瑞育有10名子女，其中2人已經過世；今年1月8日，子女前往新生北路住家探視父親，卻從父親口中得知，他與賴女已在1月5日登記結婚，子女對此大為不滿，並認為賴女居心叵測，遂對賴女提出強制告訴；但兩人已是合法夫妻，又同住在王姓人瑞名下的房屋，顯然難以構成強制罪。

3日下午3時許，賴女帶著王姓人瑞前往馬偕醫院看診，王翁的3對兒子及媳婦，加上4名孫子守在醫院門口，並與賴女爆發肢體衝突，場面一度十分混亂，過程中賴女被拉扯受傷，王姓人瑞則被推上車帶離現場，最後家屬成功將王姓人瑞接回家，目前與大兒子或二兒子同住。

賴女不甘被推倒受傷，連丈夫也被搶走，遂對王翁子女提出傷害、強制等告訴，由於王姓人瑞是她的合法配偶，反而強制罪比較容易成立。

