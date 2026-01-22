8公分小CD用途超多！香港歌手來台「搞新意」4000人關注

李拾壹推出全新創作EP《男》。鈞光閃閃提供

香港創作歌手李拾壹出道邁入第11年，正式來台推出全新創作EP《男》，以四首歌曲、四種男性標籤，觀察現代人面對生活的內在焦慮與心理狀態，透過音樂為心靈尋找安放的出口。

《男》以〈中長髮男〉、〈雨男〉、〈節約男〉與〈抱抱過信男〉四首作品，描繪現代男性在「身份焦慮」、「延遲滿足」與「自我懷疑」等普遍處境下的生活縮影。曾在選秀節目《聲林之王 3》獲得高度好評的〈中長髮男〉，此次重新改編收錄於EP中，當年不僅獲評審陳珊妮盛讚歌詞淺白卻極具共鳴，重新推出後更因MV話題引發討論，再次掀起關注。

李拾壹推出全新創作EP《男》。鈞光閃閃提供

目前定居台灣的李拾壹，除以幽默風格在《聲林之王 3》中嶄露頭角外，過去也長期活躍於華語與粵語音樂圈，身兼創作、製作與樂手等多重身分，曾為林宥嘉〈自然醒〉、〈垃圾寶貝〉、許光漢〈一派輕鬆〉等作品操刀，也創作何韻詩〈是有種人〉、張棟樑〈集體孤獨〉等歌曲，累積深厚音樂資歷。

EP中的〈雨男〉靈感來自李拾壹移居台北後的生活觀察，他笑稱在台灣生活後，終於理解「潮濕」的真正含義，並以命定總是遇雨的男子為題，融合早期華語流行音樂常見的語助詞，向80年代流行風格致敬，旋律洗腦、趣味十足。〈節約男〉則描寫凡事延遲滿足所衍生的奇妙行為，而〈抱抱過信男〉則以過度自信掩飾不安的角色切入，展現李拾壹以幽默視角反諷社會現象的創作特色。

相隔多年再度推出個人完整作品，李拾壹在實體發行上也別出心裁，捨棄傳統CD規格，改以復古8公分小CD，搭配90年代日本單曲包裝設計，強化收藏價值。為推廣實體EP，他更拍攝「如何正確使用CD操作指南」短影音，以誇張手法示範CD的各種「用途」，影片在網路上迅速引發熱議，累積超過4000 人按讚，也讓不少樂迷直呼想重新購買實體專輯收藏。



