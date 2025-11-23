8共機、6共艦擾台 國防部：3架次逾越台灣海峽中線
〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國解放軍軍機、艦持續對台灰色地帶襲擾，國防部今天(23日)公布，自昨(22)日上午6時起至今上午6時止，偵獲中共軍機8架次及軍艦6艘，持續在台海周邊活動。其中，3架次軍機逾越台灣海峽中線。
據國防部公布的航跡圖，昨上午7時35分至19時15分之間，共有5架次主戰機及無人機出現，其中3架次跨越海峽中線；昨下午3時5分至17時10分，則有3架次主、輔戰機出現在我西南空域。
國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控應處。
