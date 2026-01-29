8刀砍殺土風舞女師害重傷！35歲凶嫌身分曝光…曾發預告文控：社會不公

記者吳泊萱／台中報導

35歲張男持刀砍殺土風舞女老師，行凶前曾發預告文，控訴社會不公。（圖／翻攝嫌犯IG）

台中大雅區發生駭人割頸凶案，一名35歲張姓男子疑因不滿住家附近的公園常有違停及噪音。今日（29日）上午8時許，張男在公園旁遇到來教土風舞的李姓女老師，雙方爆發口角衝突，張男持刀砍殺李女8刀，導致李女傷重送醫插管治療。張男則逃往國道一號，遭車輛撞斷雙腿，被送往醫院治療。經查，張男在犯案前，還提前發布預告文，以偏激言論控訴社會不公。

張男疑因不滿公園每天有噪音，持刀砍殺土風舞女老師。（圖／翻攝畫面）

警方表示，張男（35歲）今日上午在公園旁遇到被害的李姓婦人（63歲），雙方之前就曾為了土風舞音量問題爆發爭執，今日二人再度起口角，張男突然亮刀砍殺李女，導致李女身中8刀，其中頸部傷勢嚴重，仍在醫院插管搶救中。

張男犯案後逃往國道一號，在車道上遭車輛撞斷雙腿，被送往醫院救治。（圖／翻攝高速公路資訊網）

據了解，張男犯案後一度想回家，在住處附近發現員警後，轉往國道一號大雅路段，一路跑上車道被撞斷雙腿後落網，目前仍在醫院救治。警方在張男身上搜出2把刀具，將等張男意識清醒後進行警詢。

經查，張男在犯案前，已事先在網路上發布預告文，自稱因種植火麻被抓，被依毒品罪重判，又控訴住家附近的公園有噪音、違停等問題，自己多次投訴檢舉都沒用，自稱是因求助無門才犯案。警方則表示，針對張男指控訊息是否與本案有關，仍有待後續調查釐清。

不良行為，請勿模仿！

