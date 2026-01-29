8刀砍殺土風舞女師！ 35歲凶嫌曾發文：人多好殺，下輩子再當好人

張男行兇後逃往國道1號大雅交流道，被車撞後雙腿骨折。（圖／翻攝畫面）

台中大雅區龍善二街發生駭人割頸案，一名35歲張姓男子疑因不滿住家附近的公園常有違停及噪音，今（29）日上午8時許在公園旁遇到教土風舞的李姓女老師後，雙方起口角衝突，張男隨後持刀砍殺李女8刀，導致李女傷重送醫，目前在插管治療。而張男則逃逸往國道一號大雅交流道附近，被車撞致雙腿骨折，被送往醫院治療。經查，張男在犯案前，還曾提前發布預告文，以偏激言論控訴社會不公，還跟親友說「下輩子再當好人」。

據悉，李女的機車停在龍善二街三和公園旁，正要到籃球場準備教學，後來她與張男起了衝突，張男拿出刀械砍她頸部，李女想逃，張男還持刀繼續追；李女不幸身中8刀，頸部傷勢嚴重，而張男則趁機落跑。後來，李女跑向附近一處工廠，捂著傷口跟路人借手機急忙打電話給丈夫、兒子。

對此，大雅警分局說明，初步判斷63歲李女與35歲張男在大雅區龍善二街一處公園前，因為糾紛案件發生爭吵，張男持刀攻擊李女，李女頸部重傷。張男犯案後，從附近小路走上國道，意圖不明，在國道上遭車輛撞擊，雙腿骨折重傷、意識不清，身上被搜出2把刀，待人清醒後展開訊問。

經查，張男於2023年因種植火麻，被台北市大安警分局逮捕；台中地方法院判其5年6月徒刑，案件一路上訴到最高法院均被駁回，全案已定讞，疑近日就會發監執行。未料，張男在犯案前發文控訴遭受司法不公，更稱地方立委、議員、里長、市府環保局甚至1999專線都怠惰；另外，事發公園周圍時常出現逆向違停案件，或是打球、跳舞頻出現噪音，都讓張男無法接受。

張男還在內文驚吐「歡迎來殺人，人很多很好殺！」並留言給親友，「家人朋友們都要平安快樂，讓大家失望我很抱歉，你們可以罵我沒有關係，應該是不會有人為我難過，我是解脫，所以不要有任何感傷。若有下輩子、若我可以當好人，再跟大家當親友，先上路了，掰。」

