8分鐘收8張罰單！長輩被檢舉魔人盯上慘吞9600元罰款 警察回應了

臉書社團「愛秀水說秀水」PO文，一名長輩短短8分鐘內，收到8張交通違規罰單，金額9600元，「你覺得我們的交通設計與執法方式，是否需要更貼近民眾生活？」引發熱議。有網友認為「現在檢舉達人都這樣！」也有網友質疑「就不遵守交通規則，講這麼多幹嘛？」

原po表示，該名長輩的違規地點集中在同一路段，且時間幾乎重疊。有網友進一步補充說明，6張是未打方向燈、1張超越停止線、1張轉彎或變換車道不依標線、標誌、號誌指示。

據悉，該名長輩去醫院看完醫師，回家路上被盯上，短短8分鐘內連續8張交通罰單。根據罰單顯示，違規日期集中在10月16日中午，第一張和最後一張罰單相差8分鐘，違規地點從彰化市彰馬路、彰秀路、崙美路到彰水路。

警方表示，經調閱檢舉資料確認，因駕駛人9次違規行為均在不同路口，警方必須依法開罰。根據「道路交通管理處罰條例」規定，機車未打方向燈在一般道路可處1200至3600元，未依標線行駛則處以600元至1800元不等。

