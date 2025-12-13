8分鐘收8張罰單！長輩騎車回家被盯上…1違規連犯6次慘吞9600元罰單

記者吳泊萱／彰化報導

彰化秀水一名長輩騎車違規被檢舉，8分鐘收8張罰單，慘噴9600元。（圖／翻攝愛秀水說秀水臉書）

道路違規檢舉再度引發爭議，彰化鄉民代表吳泳慧指出，秀水鄉一名長輩日前從醫院騎車返家，結果路上碰到檢舉人，短短8分鐘被開了8張罰單，罰金高達9600元。吳泳慧質疑，這些違規地點集中在同一路段，時間也幾乎重疊，這樣的交通設計與執法方式，是否需要更貼近民眾生活？

吳泳慧在臉書發文表示，收到秀水鄉民反映，家中長輩10月16日從醫院騎車返家，結果近日收到8張罰單，開罰時間從中午12時19分至27分，一共開了8張，違規項目分別為未依規定使用方向燈6次、不依規定駛入來車道、停等紅燈超過停止線、變換車道不依指示，總罰金高達9600元。

吳泳慧表示，這名長輩只是去醫院回家一趟，短短8分鐘就被罰9600元，且罰單違規地點集中在同一路段，時間也幾乎重疊，這樣的狀況令人不禁反思，我們的交通設計與執法方式，是否需要更貼近民眾生活？

文章曝光引發民眾熱議，有民眾認為如果是要遏止違規，可以檢舉1、2次示警就好，不需要尾隨又連續檢舉，真的很缺德；但也有民眾認為，短短8分鐘就違規8次真的太誇張，不要違規就不會被罰。

對此，警方表示，經調閱檢舉資料確認，因駕駛人9次違規行為均在不同路口，警方必須依法開罰；依《道路交通管理處罰條例》第7條之1規定，民眾得敘明違規事實並檢具違規證據資料，向公路主管或警察機關檢舉，經查證屬實者，應即舉發。



