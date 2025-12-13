8分鐘8張罰單！長輩從醫院回家「被盯上」慘噴9600 網論戰

彰化縣秀水鄉一名長輩10月16日從醫院騎車返家，近日收到8張罰單，罰金總計高達9600元，引發民眾對交通檢舉制度的熱議。鄉民代表吳泳慧在臉書發文指出，這些罰單開立時間集中在中午12時19分至27分，短短8分鐘內就被連續開罰，違規地點也都在同一路段。

根據吳泳慧提供的資訊，該名長輩收到的罰單包含未依規定使用方向燈6次、不依規定駛入來車道、停等紅燈超過停止線、變換車道不依指示等違規項目。吳泳慧質疑，時間幾乎重疊且地點集中的開罰方式，是否需要更貼近民眾生活，我們的交通設計與執法方式值得反思。

文章曝光後，網友意見兩極。部分民眾認為，若要遏止違規行為，檢舉1、2次示警即可，不需要尾隨又連續檢舉，這樣的行為相當缺德。但也有民眾持相反看法，認為短短8分鐘就違規8次實在太誇張，只要不違規就不會被罰並表示「短短八分鐘可以違規八次真他X厲害」。

警方回應表示，經調閱檢舉資料確認後發現，駕駛人違規行為均發生在不同路口，依法必須開罰。警方強調，依據《道路交通管理處罰條例》第7條之1規定，民眾得敘明違規事實並檢具違規證據資料，向公路主管或警察機關檢舉，經查證屬實者，應即舉發。

有網友進一步表示，6張罰單都是未打方向燈、1張超越停止線、1張轉彎或變換車道不依標線、標誌、號誌指示，反問守法很難嗎「1張轉彎或變換車道不依標線、標誌、號誌指示，守法很難嗎？還為了同情長輩亦或是其他被檢舉者去po文說檢舉的人太過分？」。

該網友認為，不守法被罰錢後找鄉代討拍，錯的都是別人。該網友最後質疑，難道還要為此修法說一天只能開一張罰單嗎，po文是要表示交通設計與執法方式需要更貼近民眾生活，還是為了自身與其他用路人的交通安全。

