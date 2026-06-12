8千人搶看！東京破獲性愛直播「海撈1億斗內」 高顏值主嫌落網正臉曝光

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海外知名大型成人直播網站「Stripchat」驚傳違法色情直播集團落網。（翻攝自FNN）

海外知名大型成人直播網站「Stripchat」驚傳違法色情直播集團落網。日本警視廳保安課11日宣布，依公然猥褻罪嫌逮捕了居住在東京都中野區的31歲無業男子新川慎也、居住在新宿區的27歲無業男子富塚翔星，以及1名22歲的學校法人兼職女職員宮島桃子。3人涉嫌於今年4月13日晚間，在東京都新宿區歌舞伎町2丁目的飯店房間內，聯手跨國在線直播3人性行為與猥褻過程，供不特定的大眾觀看。

綜合日媒報導，警方調查，該集團擁有一套極具煽動性的精準吸金模式。以當天長達2小時的直播為例，開頭的前25分鐘為免費試看階段，演出者會用手刻意遮擋身體局部，成功在短時間內吸引高達8千名觀眾在線觀看。

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主嫌新川慎也自2025年6月起的1年間，誘使高達200名的女性參與演出。（翻攝自FNN）

隨後，他們便引導渴望觀看更過激內容的觀眾，透過「斗內」功能進行付費解鎖，只要觀眾付費，就能觀看毫無遮掩的露骨性行為。光是該場約1個半小時的付費直播，就迅速為他們進帳高達100萬日圓（約新台幣19萬7,320元）。

主嫌新川慎也從中榨取了高達1億日圓的驚人收益。（翻攝自JNN）

警視廳保安課深入追查發現，主嫌新川慎也自2025年6月起的1年間，利用相同手法在歌舞伎町飯店等地進行了約500次的色情直播，期間竟然誘使高達200名的女性參與演出，並從中榨取了高達1億日圓（約新台幣1,973萬元）的驚人收益。

另一名嫌犯富塚翔星也不遑多讓，在短短8個月內就安排了90多名女性上陣直播，從中獲利約500萬日圓。至於本次一同被捕的22歲兼職女職員宮島桃子，則坦承自己已參與演出約20次，每次皆能從中獲取大約10萬日圓的直播酬勞。

嫌犯宮島桃子和富塚翔星也從性愛直播中拿到不少錢。（翻攝自ANN）

面對警方訊問，遭到逮捕的3名嫌犯均對罪行供認不諱，並直白地表示犯案動機純粹是「因為想要錢」。

警視廳對此現象嚴正警告，這類以年輕族群為主要受害對象、涉及性剝削的違法商業模式正在國際間急遽成長，且所有參與犯行、誤入歧途的年輕人，未來都將面臨影像無法抹滅的「數位刺青」痛苦。目前警方正全力針對該集團如何招募、誘騙這200多名女性參與演出的詳細蹊徑與幕後鏈條，進行深入的擴大調查。

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