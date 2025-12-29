8千元鍋物年菜「1招免錢」帶走 早鳥直逼5折爽嗑和牛

這一鍋餐飲集團推年度限定「馬馳萬象圍爐年菜」，早鳥訂購可以近5折價格享受豪華食材。（這一鍋餐飲集團提供／朱世凱台北傳真）

看好火鍋圍爐方便又快速，餐飲集團瞄準春節商機，打造各式鍋物年菜套組，王品以旗下「青花驕」經典椒香湯底打造麻辣鍋套組，限時玩遊戲還有機會把5千多元年菜免費帶走；這一鍋餐飲集團推出限定「馬馳萬象圍爐年菜」，除了能用近5折好康把日本A5和牛、神仙牛肉等食材帶回家，早鳥再加送日本黑樺和牛一份券與總價值超過8000元的加菜金券。

王品針對春節推出3款鍋物，像是「青花驕麻辣鍋套組」不只吃得到「青花驕」湯底，裡頭還搭青花驕藏椒爆漿貢丸、青花驕蔥香蛋餃等門店招牌菜，附贈青花驕秘製酸梅汁及獨門青花椒麻香淬油；「霸氣外肉紅白鍋王套組」能一次擁有紅白鴛鴦鍋，美國雪花牛火鍋肉片、丹麥國寶梅花豬火鍋肉片，總重達1公斤；「金湯酸菜海陸雙饗宴」主打海陸雙饗，採用秘製濃厚高湯，搭配獨家醃製泡椒和嚴選酸菜，濃郁酸香搭美國雪花牛火鍋肉片、金目鱸魚厚切魚片，滋味絕佳。業者限時推出加入「王品瘋美食購物網」官方LINE帳號玩遊戲，有機會免費把價值5千多元的年菜帶回家。

這一鍋餐飲集團「馬馳萬象圍爐年菜」為小家庭與忙碌族群設計，提供3款湯底選擇，包括「聚寶鴛鴦鍋」、「遊春麻辣鍋」、「開歲老火湯」，食材囊括日本A5和牛拼盤、神仙牛肉、「台灣黑豚 1983 豬五花」、御正童仔雞腿肉，搭配雲林口湖潮鯛魚片、草蝦等新鮮海味，以及象徵圓滿的花枝蝦丸、松露鮮蝦滑等經典火鍋配料，早鳥期間限定優惠價2980元，即可享用原價5800元的4人份年菜組合。明年1月15日前完成預訂，可獲「馬年奔富紅包袋」及「馬年聚寶保溫保冷袋」，早鳥再加送日本黑樺和牛券一份，數量有限；此外，這一鍋餐飲集團同步加碼推總價值超過8000元的一年份加菜金券，內含旗下四大品牌優惠兌換券。

