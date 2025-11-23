8千萬豪宅豪到離譜！鹿晗一張生活照曝貴氣裝潢 高價小物引熱議
記者林宜君／台北報導
35歲中國知名男星鹿晗近期在社群公開多張居家日常照，意外讓外界一窺他位於北京、網傳市值約人民幣8000萬元的豪宅內部，引發大批網友熱烈討論。不只裝潢奢華，連生活小物都暗藏高價細節。
鹿晗近日分享的室內照中，可見住宅採高低台階設計，暖黃色間接燈搭配歐式線條家具，呈現出結合宮廷風與現代感的空間氛圍。網友放大畫面後更驚呼，客廳竟擺著約人民幣60萬元的專業音響設備，角落的紙巾盒也被認出是採推光漆器工藝製作、要價人民幣880元的手工藝品，細節之精緻引發熱議。
有陸媒指出，這處位於北京朝陽區的住宅，據傳是鹿晗早年購置的房產，網路上更流傳是他為與關曉彤結婚準備的婚房。住宅據稱約600平方公尺，小區二手房均價落在每坪人民幣８萬元上下，因此整套房一度被估為8000萬元等級，但鹿晗未曾正式回應相關傳聞。
除了空間本身，鹿晗照片中的「吃油條」畫面也成焦點。鹿晗用精緻麵包刀切油條，被網友笑稱「把街邊早餐吃出法式儀式感」。鹿晗同時在貼文寫下「饅頭不能再吃了」，讓粉絲一度以為是在談食物，直到畫面角落那隻戴棒球帽、身材圓滾的狗狗出現，大家才理解「饅頭」是狗的名字。網友推測牠可能太愛吃，才被限制飲食。鹿晗家中還飼養兩隻貓咪，生活氣息濃厚。
另一個被粉絲注意到的細節是鹿晗當天穿著短褲，露出膝蓋狀況良好，引起關注。因鹿晗在先前巡演短短73天連跑21場高強度演出，不但膝蓋滲血，甚至因舊疾半月板損傷被醫師要求休養。部分粉絲認為鹿晗刻意曬膝蓋，是在向大家報平安、表示復原狀況良好。
