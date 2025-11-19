8印尼漁工告船東補基本工資差額 挑戰法律模糊地帶

（中央社記者黃郁菁屏東縣19日電）8名曾遭欠薪的印尼漁工，對銪富號船東提起民事訴訟，要求給付勞基法基本工資差額，盼挑戰勞基法模糊地帶；昨天第2次開庭，學者認為，勞動部應說明遠洋漁工不適用理由。

8名曾在銪富號工作的印尼籍漁工，向船東提起訴訟，要求給付勞基法法定基本工資差額，案件昨天於屏東地方法院第2次開庭。5名到庭漁工，皆因遭遇長期欠薪、工作環境不佳，已轉任農工或廠工，他們一致認同，提告不僅為自身，也希望透過法律行動，為台灣遠洋漁業外籍漁工爭取權益。

其中Matthew說，他的漁船工作經驗「有點創傷」，連續工作12小時是常態，作業期間每天都睡眠不足、很累，期間船上還發生過海水淨化設施故障，無法完全淨化成淡水；以及因補給船沒來，有1個月缺乏油品、調味料，食物僅能水煮。此外，這也不是他第1次被欠薪，此前曾被中國籍漁船欠薪8個月，連2次經驗讓他不願再從事海上工作。

此案是台灣罕見由遠洋外籍漁工主動提起的民事訴訟，結果可能牽動境外聘僱漁工薪資標準、聘僱模式制度改革，引發人權團體、法律學者關注。

到場法庭觀察的台灣人權促進會資深研究員施逸翔表示，台權會向來主張廢除聘僱漁工雙軌制，只要在掛有中華民國國旗上漁船工作，就該適用國內法，尤其此案還是在台灣完成契約後才到薩摩亞進行漁撈；希望法官仔細檢視漁工狀況，依照國內相關法規審理此案。

國立陽明交通大學科技法律學院副教授邱羽凡表示，一名勞工在台灣工作，唯一可以不適用勞基法理由，即勞動部明確依法律格式公告排除，可是勞動部從未公告。

今年8月首次開庭後，屏東地方法院在9月發函勞動部，問爭點遠洋漁工在台灣籍漁船是否適用勞基法，勞動部回函尚不適用；對此，邱羽凡表示，勞動部只給結論，卻未說明不適用理由，關係到眾多遠洋漁業漁工權益，勞動部必須說明清楚。

邱羽凡認為，漁業署「遠洋漁業條例」境外僱用辦法有法律疑慮，即便人在境外簽訂契約，遠洋漁工在台籍漁船工作而仍屬台灣境內，依船旗國原則應適用國內基本勞動法規；且台灣沿近海漁業目前都適用勞基法，為何偏偏排除遠洋漁業的外籍漁工？

去年8月屏東遠洋漁船銪富號遭爆積欠10名印尼漁工15個月薪資，漁工於立法院召開記者會隔天，船東補發全數薪資，並補償每人新台幣2000元；其中8名漁工後續經法務部調查局高雄市調查處鑑定為人口販運被害人，屏東地檢署展開刑事調查，今年4月船東獲不起訴處分。

外籍漁工在台灣漁船工作分為境外聘僱與境內聘僱，境外聘僱主管機關為漁業署，適用「境外僱用非我國籍船員許可及管理辦法」，基本薪資為美元550元，多見於遠洋漁業；境內聘僱則適用勞基法，享勞基法基本薪資，常見於沿近海漁業。（編輯：陳仁華）1141119