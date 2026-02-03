8口詐保案無罪確定 母女2人獲刑事補償共96.8萬

（中央社記者謝君臨台北3日電）張姓女子與家族成員共8人涉住院詐保5570萬元遭訴，歷審均認罪證不足判無罪。張女及楊姓家族成員在檢方偵查期間遭羈押共121日，北院決定准予補償母女共96萬8000元。

台北地檢署於民國109年間偵查終結此案，認定張女與丈夫、女兒等家族成員共8人涉嫌向精神科醫師誇稱精神頹廢等症狀，順利住院後請領保險理賠共新台幣5570萬餘元，依詐欺罪嫌起訴；不過，一審台北地方法院認定疾病有家族遺傳等因素，依罪證不足判8人無罪；二審台灣高等法院也判決無罪，全案確定。

根據北院刑事補償決定書，張女及楊姓家族成員在檢方偵查時，於107年12月20日起至108年4月19日止遭羈押，共計羈押121日；2人請求就羈押期間以每日5000元計算，分別准予補償各60萬5000元。

北院審酌2人所得狀況、羈押期間所受身體及精神上的痛苦、名譽減損、自由受拘束等一切情狀，認2人以每日4000元的標準請求補償，應屬適當，依此核算後，合計准予2人各48萬4000元；如不服，可向司法院刑事補償法庭聲請覆審。（編輯：陳仁華）1150203