8國青年藝術家詮釋台北 松菸成街頭藝術最潮舞台

由台北市政府青年局主辦的「2025國際青年藝術家進駐計畫成果交流展」今天(28日)在松菸登場，8位國際青年藝術家以色彩、線條與文化符號，在松菸廊道與轉角勾勒出他們眼中的台北，讓市民在漫步松菸時驚喜遇見藝術，也讓台北意象多了更多豐富的國際色彩。

台北市「國際青年藝術家進駐計畫」才進入第二屆，就吸引76位來自27國的藝術家角逐入選名額。最終脫穎而出的8位藝術家分別來自日本、加拿大、立陶宛、克羅埃西亞、以色列、菲律賓與比利時。

這些藝術家在台北駐地1個月期間，透過文化走讀、街區漫遊、社群互動與工作坊體驗，貼近感受城市的節奏、氣味與人情味，再以壁畫與塗鴉語彙重新轉譯心中的台北。主要作品在松山文創園區展出，另有2件創作呈現在內湖區公所與大稻埕街區，藝術家奔放的線條與創意十足的文化符號讓今年的作品呈現出強烈的跨文化融合感。

來自克羅埃西亞的TEA KVAR便將她眼中的台北文化元素，包括茶文化、珍珠奶茶、信仰，甚至行人穿越號誌「小綠人」融入作品《城市叢林之舞》中，趣味十足、令人會心一笑。TEA KVAR：『(英文原音)我希望所有來自這裡、住在這裡以及將來參觀這座建築的人，都能在這件作品中找到自己的影子。』

計畫主持人李承道指出，這些國際藝術家原本都擁有自己國家的文化色彩與創作風格，但在接觸台北之後，融合出讓市民既熟悉又新鮮的作品，這正是國際交流最迷人的地方。李承道『(原音)他們把在台灣的這些所見所聞包含小吃，他們用他們的符號做轉化，一開始我們看起來會覺得，欸，似曾相識，可是你會發現，原來他畫的是我們最習以為常的東西。所以我覺得這個交流最有趣的地方就是在於你可以從他們這些來自不同藝術家的這個觀點當中，重新看到在他們視角當中的台北。』

青年局長周羿希也分享了一段溫馨的現場觀察。她說，在國際藝術家於松菸創作期間，曾帶孩子一起來看，也看到不少學校小朋友駐足觀賞，孩子們看到藝術家在牆上創作，反應很可愛，相信也在他們心裡種下一小顆創意的種子。周羿希並表示，希望市民能持續看見藝術家與台北文化融合的成果，也期盼這項計畫未來能延伸至台北更多場域，讓作品遍地開花，每一區的居民都能看到，街頭藝術其實可以很美麗。