8國12艦次穿台海 連越南也來過

國安局長蔡明彥3日表示，今年有8國、12次外艦穿越台海活動。（劉宗龍攝）

今年外國軍艦頻繁通過台海，共軍跟艦行動引發關注。國安局長蔡明彥3日表示，今年有8國、12次外艦穿越台海活動，其中包括越南，不過，友盟並未因中共「逢艦必跟」而退卻。蔡也指出，每年11、12月是中共年度考核、演訓熱期，截至昨日上午，中共水上兵力共4個編隊在西太平洋活動，國安局將「料敵從寬」關注動態。

立委昨日在立法院質詢國安局，大陸針對外國軍艦通過台海的應對措施，以及對周邊共軍動態看法和評估？蔡明彥表示，國安局與國防部透過聯合情監偵系統，掌握外艦及共艦在台海周邊水域的活動。

他進一步說，年初至今已有8個國家、計12次通過台海的相關活動，8國包括美國、日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、越南、英國跟法國，12次活動也包括2次聯合行動，美、英聯合行動及澳洲、加拿大聯合行動。由此可看出美國友盟對國際社會、對台海區域和平穩定的重視。

至於外艦通過台海期間，蔡指出，中共基本原則就是「逢艦必跟」，派出相關的海上兵力來進行跟監活動，另外也可能透過一些空中兵力來做模擬攻擊，以表示共軍在台海地區軍事上的存在與主導權；不過，他也強調，國際友盟並未因此有所退卻。

針對近日傳出中共下周可能發動聯合軍演，蔡明彥透露，截至昨日上午，中共的水上兵力有4個編隊在西太平洋周邊水域活動，但他強調，11、12月本來就是中共年度考核、演訓的熱季，不排除將例行聯合戰備、警巡、遠海長訓等包裝起來，給個代號名稱變成具針對性的演習。