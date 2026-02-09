8團隊入選亞維儂、愛丁堡 台灣季名單揭曉

文化部9日同步公布2026年法國外亞維儂藝術節與英國愛丁堡藝穗節「台灣季」入選名單，8組台灣表演藝術團隊脫穎而出，將登上兩大國際藝術平台，展現台灣創作能量，拓展國際交流與巡演機會。

文化部指出，外亞維儂藝術節部分，今年共有51組團隊報名，最終選出4組正取與2組備取。正取團隊包括闖劇場《春之祭》、君舞蹈劇場《痕跡》、莊國鑫原住民舞蹈劇場《∞—無限循環》，將於絲品劇院演出；種子舞團《低著的世界》則登上亞維儂國立編舞發展中心。備取團隊為艸雨田舞蹈劇場《親密近地》與君舞蹈劇場《痕跡》。

愛丁堡藝穗節「台灣季」今年邁入第13年，共43組團隊報名，最終選出4組正取與1組備取。正取名單包括一團和氣有限公司《瞳孔無戰事》、艸雨田舞蹈劇場《親密近地》、拾陸製作《生日派對》與種子舞團《那面牆》；備取為麥藍堤亞舞團《Under Mask》。

文化部表示，法國外亞維儂藝術節與英國愛丁堡藝穗節皆為全球最具影響力的表演藝術平台，長年吸引各國策展人、藝術家與觀眾。透過持續參與兩大藝術節，台灣團隊不僅能於國際舞台呈現創作成果，也有助深化國際合作、拓展巡演網絡，提升台灣表演藝術的全球能見度。

2026外亞維儂藝術節將於7月5日至26日舉行，台灣團隊將於絲品劇院及亞維儂國立編舞發展中心演出；愛丁堡藝穗節則於8月7日至31日登場，獲選團隊預計在Assembly、Dance Base、Summerhall、Underbelly或Zoo等指標性場館演出，展現台灣當代表演藝術的多元樣貌與創意實力。(編輯：宋皖媛)