8大人4嘔吐！她控蘭城晶英「牛肉有蛆」爆食安 衛生局曝稽查結果

記者黃國瑞、羅欣怡／宜蘭報導

宜蘭縣衛生局今（2日）前往晶英酒店稽查。（圖／宜蘭縣衛生局提供）

有民眾表示元旦和家人前往宜蘭「蘭城晶英酒店」用餐，在牛肉冷盤上看到疑似蟲體的捲曲生物，當晚一桌8人就有4個人吐了，還有一名孕婦送急診。宜蘭縣衛生局前往稽查亦未看到異物，但確實有天花板出風口髒污等缺失，已開立限期改善通知單。晶英表示，民眾反映的異物是刀切造成牛筋捲曲的情形，對於其他相關缺失，會立即改善。

網友在Threads上PO出照片，一塊牛肉上有個明顯的捲曲物，由於形狀太寫實，讓她直覺就是「蛆」，而且當晚用餐的8個大人中，就有4人吐了，包含一名孕婦還直接掛急診，她也提醒大家要特別留心。

廣告 廣告

晶英酒店廚師親自示範牛腱肉切下後的剖面圖。（圖／晶英酒店提供）

宜蘭衛生局指出，今日現場稽查除天花板髒污外，還發現冷凍櫃未維持整潔、油煙設備有髒污等缺失，並抽驗2件環境檢體及2件人體糞便檢體。

衛生局表示，目前尚未接獲其他客訴，後續將追蹤檢驗結果，若查有違法，將依食品安全衛生管理法進行處罰。若限期內未改善，可依食品良好衛生規範準則規定，處以6萬元至2億元罰鍰，情節重大者甚至可能命其歇業或停業。

晶英酒店指出，牛腱含有豐富的肌肉纖維與天然結締組織（即牛筋），在刀切下會造成牛筋捲曲。（圖／晶英酒店提供）

晶英酒店也解釋，有關民眾反應的「骰子牛」，是選用牛腱部位，牛腱含有豐富的肌肉纖維與天然結締組織（即牛筋），在刀切下會造成牛筋捲曲。依標準烹調程序需經過長達4小時的滷製，「在如此高溫且長時間的烹調下，若非真實生物組織，絕無法維持原型。」

晶英酒店強調，餐廳選用密封進口包裝肉品，採取每周進貨、當周售罊之庫存管理策略。每周進貨量約為 100kg，確保在無長期庫存的狀態，故可確保食材新鮮。

晶英澄清，今日（1月2日）衛生局官員已親赴現場實地查核。經專業人員與官員現場合驗，確認該爭議成分確實為牛肉天然結締組織（牛筋），並非異物。

更多三立新聞網報導

挑戰死神？工人「無護具」跨年夜走「10樓高吊臂」空中飄搖 腿軟畫面曝

桃園跨年被丟包山上！接駁車「以為沒人」收工她淋雨下山 市府說話了

捲收賄弊案！鄭文燦3度「延長出境、出海」8個月 裁定理由曝光

2026年第一天傳憾事！竹東警「未到勤交接」魂斷寢室 死因待查

