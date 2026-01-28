8大公股金控獲利創新高 「這一家」年終最多 兆豐金、第一金上看8個月

隨著年末將至，各行各業的年終獎金行情也陸續曝光。去（2025）年國內8大公股銀行表現亮眼，獲利紛紛創下新高，各家董事長也透露預計發放多少年終獎金。其中，以台灣中小企業銀行超過8個月位居第一，台灣金控及土地銀行則受到國營事業規範，依規定最多只能拿到4.4個月。

8大公股行庫獲利創新高

立法院財政委員會今（28）日進行專題報告，邀請財政部長莊翠雲及各公股金控董事長列席備詢。民進黨立委郭國文質詢時，詢問各公股行庫董事長去年獲利與員工年終獎金的情況。

據統計，已上市的4家公股金控與2家公股銀行，去年合計獲利達新台幣1398.82億元，年增8.29％，創下新歷史新高。至於台灣金控去年獲利達327億元，同樣創新高，土地銀行董事長何英明也指出，去年稅前淨利約200億3400萬元也寫下紀錄。

不輸台企銀！兆豐金、第一金規劃年終8個月

各公股行庫獲利幾乎都創新高，郭國文認為發放給員工的年終獎金也應該要提升。不過，台灣金控董事長凌忠嫄說明，受到國營事業管理法規範，不管獲利是否創新高，年終獎金上限為4.4個月，土銀也同樣受到此規範限制。

至於上市公股行庫，台企銀董事長李嘉祥表示，依獎酬辦法推估，年終獎金可望超過8個月，位居8大公股行庫第一。兆豐金董事長董瑞斌也表示，目前規劃年終獎金平均約8個月，不只兆豐金發錢不手軟，第一金董事長邱月琴也規劃年終8個月左右。

此外，彰銀董事長胡光華表示，年終接近8個月，合庫金董事長林衍茂也指出，年終獎金規劃將超過7個月，華南金董事長陳芬蘭則表示，雖然詳細數字尚未定案，但預估比去年還多，大約發放7個多月的年終。