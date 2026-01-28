8大公股銀行年獎揭曉 這家行庫超過8個月最高

8大公股銀行年終獎金揭曉，台企銀超過8個月最多。(記者鄭琪芳攝)

〔記者鄭琪芳／台北報導〕8大公股銀行年終獎金揭曉，今年公股銀行獲利均創新高，年終獎金也令人稱羨，以台灣中小企業銀行超過8個月最多，兆豐銀行、第一銀行8個月緊追在後，彰化銀行也接近8個月，華南銀行、合作金庫銀行均超過7個月，國營行庫台灣銀行及土地銀行則是4.4個月。

立法院財政委員會今邀請財政部、主計總處及公股銀行等備詢，民進黨立委郭國文關切8家公股銀行獲利狀況，根據各行庫董事長說明，台銀稅前獲利327億元、土銀200.34億、兆豐銀395億元、第一金337億元、華南金超過300億元、合庫金263億元、彰銀211億元、台企銀152億元，8家公股銀行去年獲利均創新高。

郭國文關切公股銀行發放年終獎金情況，台銀及土銀因是國營行庫，依規定年終獎金4.4個月，台企銀表示超過8個月，兆豐銀、一銀約8個月，彰銀接近8個月，華銀、合庫銀超過7個月。

另，國民黨立委賴士葆詢問，公股投信四合一是不是因為華南金主導而停擺？對此，財政部長莊翠雲表示，公股投信朝四合一(第一金、華南、兆豐、合庫)方向按進度推進中，沒有因為華南金而停擺，目前第一金投信規模最大。

