8大公股銀行年終獎金揭曉 這家超過8個月

▲國內8大公股銀行2025年獲利都創下新高，也引發立委關注年終獎金發放，台灣企銀董事長李嘉祥表示，平均超過8個月。（圖／擷取自立法院議事轉播）

[NOWnews今日新聞] 即將迎接馬年到來，大家最期待的就是年終獎金，國內8大公股銀行去（2025）年獲利也都創下歷史新高，今（28）日在立法院財政委員會引發立委關注年終獎金是否也新高？對此，公股行庫董事長也透露目前年終獎金規畫，其中以台灣企銀平均超過8個月最多，兆豐銀行及第一銀行平均也有8個月，最低則是國營事業台灣銀行及土地銀行，依規定最多就是4.4個月。

立法院財委會今日邀請財政部、主計總處及公股銀行等備詢，民進黨立委郭國文關注8家公股銀行去年獲利狀況。根據各行庫董事長說明，台銀去年稅前獲利327億元、土銀200.34億元，兆豐銀395億元，第一金330餘億元，華南金稅前超過300億元，合庫金213億元，彰銀211億元、台灣企銀152.5億元，8家公股銀行去年獲利都創下歷史新高。

郭國文進一步詢問公股銀行年終獎金發放情況，台銀及土銀因是國營行庫，依規定年終獎金就是4.4個月，台企銀則表示，年終獎金平均超過8個月，兆豐銀、一銀約8個月，彰銀接近8個月，華銀、合庫銀也有7個月以上。

另外，國民黨立委賴士葆則關注公股投信四合一是否因華南金主導而停擺？財政部長莊翠雲則說明，公股投信朝四合一（第一金、華南、兆豐、合庫）按進度推進，沒有因為華南金而停擺，目前第一金投信規模最大。

