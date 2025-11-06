8大雲端巨頭砸6千億美元搶攻AI建設 AI伺服器需求助攻7產業

研調機構集邦科技今（6）天表示，明年全球八大主要CSPs合計資本支出可望突破6000億美元（約新台幣18.5兆），將激勵AI伺服器需求全面升溫。

AI（人工智慧）熱潮帶動龐大商機，隨著北美雲端服務巨頭（CSP）陸續公布最新財報與投資計畫，研調機構集邦科技今（6）日表示，上修今年全球八大主要CSPs資本支出（CapEx）預測，年增率由原先的61%調高至65%。展望明年，這波AI投資熱潮仍將持續延燒，合計資本支出可望突破6000億美元（約新台幣18.5兆），將激勵AI伺服器需求全面升溫。

八大CSPs包含美系Google、亞馬遜AWS、Meta、微軟、甲骨文以及陸系的騰訊、阿里巴巴、百度。集邦指出，Google已上修2025年資本支出至910～930億美元，以支應AI資料中心與雲端運算需求暴增；Meta同步上調至700～720億美元，並預告2026年將持續攀高；亞馬遜將明年資本支出上看1250億美元，創歷史新高；微軟則預期2026財年資本支出將高於2025年水準。

集邦強調，這波資本支出成長將激勵AI 伺服器需求全面升溫，並帶動GPU、ASIC、記憶體、封裝材料等上游供應鏈，以及液冷散熱模組、電源供應及ODM組裝等下游系統同步擴張，驅動AI硬體生態鏈邁入新一輪結構性成長週期。隨著CSP擴大資本支出，輝達整櫃式AI伺服器方案需求將更強勁。明年輝達GB300與VR200整櫃系統的合計出貨量可望優於預期，北美五大CSPs為主要客戶。

集邦說明，北美五大CSPs當中，甲骨文因為北美政府專案與AI雲端資料庫服務需求，成長力道最強。超微（AMD）則將推出「Helios整櫃方案」，包含Venice CPU與MI400 GPU，Meta與甲骨文將率先導入。Meta同時佈局輝達GB/VR Rack及自研ASIC方案，並計畫明年資本支出大增65%，上看1180億美元。