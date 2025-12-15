8天前喝茫廟口「揮刀亂吼」盧嫌談判槍殺友人

基隆安樂區發生的槍擊命案，33歲的盧姓主嫌，根據了解他本來就是當地的頭痛人物。（圖／東森新聞）





昨天（14）下午1點多，基隆大武崙工業區發生一起凶殺案，警方循線追查，發現盧姓主嫌和友人以及死者，從前就因口角有過節。主嫌上死者的豪車談判，死者想開車門離開，盧姓主嫌竟直接開槍殺人，還將他拖到後座，再開200公尺轉移到路邊停放，企圖轉移警方偵辦焦點。根據了解，33歲的盧姓主嫌本來就是當地的頭痛人物，從年輕時就加入幫派，平時也沒在工作，經常幾杯黃湯下肚就會情緒不穩，到處鬧事，甚至連自家鐵門窗都打壞。而就在這個月8日凌晨，他喝醉後還在廟口夜市旁揮舞利器，嚇壞不少民眾。

廣告 廣告

深夜街頭，黑衣男子手持長刀追著人跑，甚至大力揮砍，整個人都已經跌到在地，還想爬起來繼續追，但警方已經到場。

員警：「不要動，先放下，刀先放下，放下刀子，先放下，蹲下。」

高舉雙手，聽從指示蹲坐在地，7日在基隆廟口夜市旁，他喝得爛醉，持刀試圖攻擊路人，被警方壓制逮捕，所幸沒有人因此被波及。但不到一個月，今日凌晨再度犯案，開槍殺害朋友，最後在家中被警方逮捕。

根據了解，33歲的盧姓嫌犯年輕時就加入當地幫派，經常在出沒在基隆廟口一帶，好幾次黃湯下肚後就鬧事，2年之內因為鬥毆進出警局超過4次，平時沒有工作，是當地的頭痛人物。

基隆德厚里里長莊育超：「之前可能聽說，有用一些心理撫平焦慮的抗焦慮藥物，或許是可能藥物的影響，造成情緒起伏很大。」

盧姓嫌犯過去有多起暴力討債、槍械相關的案件在身，已經讓附近鄰居避之唯恐不及。附近鄰居：「一發起脾氣來，真的他媽媽也受不了他，也是媽媽來講，是頭痛人物啦。」

鄰居也透露，嫌犯有時情緒來了，就連父母也管不了，還多次拿鈍器敲打自家門窗。這回他再度失控釀成大禍，得為自己的行為付出代價。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

20歲男大生無照「自撞墜橋」亡 校方悲痛證實了

獨家／行動火藥庫！瓦斯工三輪機車違規載7桶瓦斯

獨家／機車等紅燈突挨撞 乘客轉頭傻眼...是警車

