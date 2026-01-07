8女綠委籲人工生殖修法與代孕脫鉤 陳昭姿逐一回應：這真的公平嗎？

民團與8名女性綠委范雲、黃捷、吳思瑤、吳沛憶、郭昱晴、林月琴、陳培瑜、張雅琳7日召開聯合記者會，盼人工生殖修法與代孕脫鉤，並提出代孕質疑；而白委陳昭姿則於7日晚間逐一回應質疑。（摘自陳昭姿臉書）

民進黨團總召柯建銘下令同黨的衛環委員會召委劉建國8日將《人工生殖法》送出委員會，使民團及8名女性綠委7日表態，先通過共識最高的非婚姻女性、女同志適用人工生殖技術，並與代孕脫鉤處理。力推代孕解禁的白委陳昭姿7日晚間向民進黨呼籲，當在野試圖為子宮病變、無法自行生育，卻同樣渴望成家的女性推動代孕法制化時，民進黨卻選擇一再阻擋、拖延，「這樣的選擇真的公平嗎？真的合理嗎？」

陳昭姿7日晚間於臉書發文表示，將近二十年未曾大幅修正、早已嚴重落後時代的《人工生殖法》，終於即將在明天進入逐條審查，「對此我的心情一則以喜，一則以憂」。

陳昭姿提及，喜的是，原本國民黨團提出的版本僅限於代理孕母制度，但在藍委陳菁徽積極向國民黨衛環委員溝通後，加上本黨團與國民黨團多次協調，「我們已經取得重要共識：不再只為『少數人』立法，而是努力成全每一個真心想要擁有『家』的人，讓更多人能以自己選擇、也被尊重的方式成為父母。這並不容易，但我們做到了，也願意為彼此讓步」。

陳昭姿指出，令人憂慮的是，直到今天早上，仍有多位民進黨反對代孕的女性立委，不斷拋出早已在國內外實務與法制中有明確答案的假設性問題，散布錯誤資訊，甚至傳出將杯葛明天法案審查的消息，這樣的作法等同於讓所有迫切需要人工生殖協助的族群，繼續被迫陷在沒有期限、沒有希望的等待之中。

陳昭姿說，即便如此，她仍選擇再次耐心說明與回應，相關問題與回應已完整整理於圖卡中，但必須誠懇、嚴正地向民進黨呼籲，「你們積極推動的部分，我們盡力溝通、協調，也成功爭取支持；然而當在野黨試圖為子宮病變、無法自行生育，卻同樣渴望成家的女性推動代孕制度的法制化時，民進黨卻選擇一再阻擋、拖延，甚至讓法案無法進入實質審查，這樣的選擇真的公平嗎？真的合理嗎？」

陳昭姿強調，自己衷心期盼，這項攸關生育權、身體自主權，以及少子化所帶來國安危機的重大民生法案，不要因為執政黨的強硬與算計，被迫淪為政治對決的犧牲品，否則「若最終只能依照現行版本進行表決，民進黨口中所期待的改革，恐怕也將在他們自己的杯葛之下，親手被埋葬」。

