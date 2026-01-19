8年不間斷 關帝聖堂愛心功德會助學 200生受惠

台南關帝聖堂愛心功德會前往官田國小頒獎助學金，關懷偏鄉學童。

(記者盧萍珊攝)

記者盧萍珊∕官田報導

台南關帝聖堂愛心功德會關懷偏鄉弱勢學童，今年選定十六所學校辦理圓夢扎根計畫，共頒發二十萬元獎助學金、二百名學童受惠，這項計畫持續八年不間斷。

台南市關帝聖堂愛心功德會自一０八年開始辦理「關懷偏鄉學童圓夢扎根計畫」，每年選定多所偏鄉學校贊助獎助學金。一一五年共有十六所學校，包括大山、麻豆、官田、六甲、果毅、新山、二溪、大內、安佃、竹橋、篤加、長平、後港、通興、塭內及將軍國小，總計約二百名學童受惠。

廣告 廣告

功德會會長陳進行指出，該會以行善扶弱為宗旨，長期關懷弱勢家庭急難救助、賑糧補助等，七年前增辦關懷偏鄉學童圓夢扎根計畫，贊助偏鄉學童獎助學金，關懷地區以大台南地區為主，透過獎助學金的資助，讓弱勢清寒學童感受社會溫暖，鼓勵努力向學，好好讀書，期許孩子能心存感恩，長大後做個手心向下、貢獻所學回饋社會的好公民。

官田國小校長陳慶林表示，感謝功德會重視弱勢學童，並給予實質幫助，讓學生感受這份溫暖與鼓勵。受獎的學生也說，會善用獎助學金添購文具用品，剩下的錢交給爸媽存起來可以繳交學雜費。