8年以上汽油車每2年須檢驗排氣

▲汽車代檢廠辦理汽油車排氣檢驗業務。

為維護空氣品質及守護市民健康，汽油車排氣檢驗制度自一一二年七月一日上路 ，台中市政府環保局提醒，出廠滿八年以上的汽油車，每二年須做一次排氣檢驗，若檢驗不合格，則連續二年都須排氣檢驗，檢驗均合格後，才可回到二年驗一次的檢驗頻率。環保局也提醒，逾期檢驗依《空氣污染防制法》規定，可處五百元以上一萬五千元以下罰鍰。

環保局說明，環境部已公告相關檢驗規定， 自一一五年一月一日開始，由地方政府環保局委託合格認證的汽車代檢廠辦理驗排氣業務，車主只要有定期進行車輛安全檢驗，代檢廠電腦系統即會自動判斷是否須做排氣檢驗，後續車主僅須依照行照上的檢驗期限（發照日前後一個月內），到代檢廠受檢即可，不用另外查資料，也不會多收費。

環保局強調，透過落實汽車代檢廠的管理，不僅可確保檢驗結果公正、可信，也能讓整體服務更順暢。目前台中市通過認證的汽車代檢廠，無論設備、環境或專業人員，均符合中央規定，市府也會持續進行查核與輔導，讓制度順利銜接、檢驗品質不打折。

環保局提醒，雖然汽油車不像柴油車會冒黑煙，但排放的一氧化碳、碳氫化合物等污染物，仍會影響人體健康，尤其在高溫、日照強的情況下，更容易形成臭氧等二次污染。呼籲市民養成定期保養、按時檢驗的好習慣，並多搭乘大眾運輸、減少用車，一起為台中的空氣品質與市民健康盡一份心力。