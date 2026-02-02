8年以上汽油車要記得驗排氣!兩年一次 沒驗最高恐挨罰1萬5

▲汽車代檢廠檢驗汽車廢氣。

【記者 廖美雅／台中 報導】為提升空氣品質及維護市民健康，汽油車排氣檢驗制度自112年7月1日上路 ，開汽油車的市民朋友要注意了！只要是出廠滿8年以上的汽油車，就必須每2年做一次排氣檢驗。

如果檢驗結果沒過關，則接著連續2年每年都需檢驗排氣，且連續2年都合格後，才可再回到2年驗一次的頻率。臺中市環保局也提醒，若超過期限沒驗，依《空氣污染防制法》規定，將處500元到1萬5,000元不等的罰鍰，車主可別一不小心就被罰錢。

臺中市政府環境保護局說明，環境部已公告相關檢驗規定，自115年1月1日開始，由地方環保局委託合格認證的汽車代檢廠來辦理驗排氣業務，且車主不用煩惱要不要驗排氣，只要在做車輛定期安全檢驗時，代檢廠的電腦系統就會自動判斷是否需要做排氣檢驗，車主只要依照行車執照原發照月份前後1個月內，到代檢廠一次完成就好，不用另外查資料，也不會多收費。

▲汽油汽車排氣檢驗宣導海報。

環保局也強調，透過落實汽車代檢廠的管理，不只可以確保檢驗結果公正、可信，也能讓整體服務更順暢。目前台中市通過認證的汽車代檢廠，無論設備、環境或專業人員，都符合中央規定，市府也會持續進行查核與輔導，讓制度順利銜接、檢驗品質不打折。

最後，環保局提醒，雖然汽油車不像柴油車會冒黑煙，但排放的一氧化碳、碳氫化合物等污染物，仍可能影響健康，尤其在高溫、日照強的情況下，更容易形成臭氧等二次污染。呼籲市民養成定期保養、按時檢驗的好習慣，並多搭乘大眾運輸、減少用車，一起為台中的空氣品質與市民健康盡一份心力。（照片／記者廖美雅翻攝）