8年來首位英相訪中 施凱爾：與北京建立更成熟關係

（中央社北京29日綜合外電報導）英國首相施凱爾今天在北京與中國國家主席習近平會晤時表示，他希望與中國建立「更成熟」的關係。兩國尋求修補因多年間諜醜聞與地緣政治緊張而受損的雙邊關係。

英國「金融時報」指出，作為8年來首位訪中的英相，施凱爾（Keir Starmer）今天強調改善對中關係所能帶來的經濟利益。他對習近平說：「中國是全球舞台上的關鍵角色，而我們必須與中國建立一段更成熟（more sophisticated）的關係，這點至關重要。」

習近平在北京人民大會堂會見施凱爾，於開場致詞時表示，中英關係經歷一些曲折，「這並不符合我們兩國的利益。在過去，工黨政府曾為中英關係的發展作出重要貢獻」金融時報解讀這是習近平藉機暗批英國在野的保守黨；保守黨抨擊施凱爾訪中，並對工黨政府稍早批准北京在倫敦蓋新的超級大使館竭力反對。

兩人會談80分鐘。施凱爾此行預計與中方簽署一項協議，內容包括共享情報以打擊人口販運集團，以及合作 遏止中國製的小艇發動機流入，遏阻犯罪集團藉這些零組件讓船艇非法載運外籍人士橫渡英吉利海峽入境。

習近平並指出，國際法「只有在各國都遵守時才真正有效，大國尤其要帶頭，否則就會退回叢林世界」。另據新華社發布的新聞，習近平告訴施凱爾，中國願積極考慮對英國實施單方面免簽。

金融時報指出，在美國總統川普揚言奪取格陵蘭、為此一度威脅要重新對包括英國在內的歐洲盟友加徵關稅之後，西方陣營出現裂痕，也讓北京有機會利用。加拿大總理卡尼（Mark Carney）稍早於月中赴北京國是訪問，並與中方達成協議互降電動車與農產關稅。

對英國而言，施凱爾訪中提供一個改善雙邊關係的機會。在上屆保守黨政府期間，兩國關係急凍；現任保守黨黨魁巴登諾克（Kemi Badenoch）表示她不會前往北京，還將倫敦的新中國大使館形容為「間諜樞紐」。

施凱爾與習近平見面前先會晤中國全國人大委員長趙樂際，與習會晤後將繼續與中國國務院總理李強和兩國企業領袖會面。（編譯：陳亦偉）1150129