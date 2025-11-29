8年內打造「台灣之盾」！賴清德公布1.25兆軍購特別預算

總統賴清德今（26）日召開記者會，宣布總額1.25兆元的軍購特別預算，以此完成：打造「台灣之盾」（T-Dome）、引進高科技與AI加速擊殺鏈、壯大國防產業三大目標。他強調，北京當局近來全面推進企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」的相關行動，已對國家安全及台灣的自由民主帶來嚴重威脅，呼籲朝野能不分立場，共同支持這筆「對印太區域和平穩定的投資」。到底台灣之盾是什麼？如何打造？真能保衛台海？一文拆解。

「和平必須靠實力，投資國防就是投資安全、投資和平，」總統賴清德26日在總統府召開記者會，宣布總額1.25兆元的軍購特別預算。他強調，面臨中國的嚴峻威脅，這筆國防特別預算是台灣必要的投資，希望國防預算在GDP的占比，明年能達到3％以上，而現有的國防預算再加上這筆特別預算，明年軍費占比仍不會達到GDP的5％。

廣告 廣告

總統賴清德召開記者會，宣布總額1.25兆元的軍購特別預算。總統府提供

編軍購特別預算如防小偷，壓力源來自中國而非美國

賴清德說，如果兩岸未來能進行和解，這個和解也必須要有實力做為後盾，「沒有實力做後盾的和解，無法保障國家利益，也容易淪為投降的委婉結果，」呼籲朝野與社會能不分立場，共同支持國家安全。

賴清德也強調，編列這筆國防特別預算，目的在保護國家安全、維護民主自由的生活方式，「主要壓力來自中國併吞，因為近來的文攻武嚇、統戰滲透，都有日益增強的情勢，」絕對不是來自美國方面的壓力。

他用「民宅裝監視器防小偷」為例，民眾在家裡裝監視器，絕對不是來自鄰居的壓力，而是為了因應小偷入宅偷竊。編列這筆特別預算的主要動力有三：保護國家安全及民主自由的生活體制、經濟可持續發展、保障人民的生命財產安全。

賴清德說，如果兩岸未來能進行和解，這個和解也必須要有實力做為後盾。總統府提供

國防部長顧立雄在簡報指出，中國對台襲擾態樣正日趨多元，包括灰色地帶襲擾與軍事行動威懾，態樣包括海岸小艇滲透、駭客攻擊、海纜破壞、聯合戰備警巡、對台針對性軍演……等7項。自去年至今，中國已進行兩場對台針對性軍演，企圖形塑環台包圍態勢，擴大軍演範圍，提高由訓轉演，再由演轉戰風險，改變威脅形態，並壓縮台灣預警時間。

中國近來的軍事擴張行為，已讓印太民主友盟國家的警報大響，紛紛提高自身的國防預算。例如美國2026年的國防預算，已增至新台幣28兆元；日本今年的國防預算，也來到戰後最高的1.91兆元，其他像韓國、菲律賓、澳洲、紐西蘭也有提高軍費的相關行動。他強調，台灣位於第一島鏈樞紐，因應中國急遽陡升的威脅，必須快速整建聯合戰力，備好符合防衛作戰所需的武器裝備，以展現自我防衛的決心。

國防部長顧立雄在簡報指出，中國對台襲擾態樣正日趨多元。總統府提供

打造台灣之盾做什麼？目標防禦中國東風─17

顧立雄說，近年台灣年度國防預算持續增加，籌獲海馬士多管火箭飛彈、愛國者三型增程飛彈等武器系統，已建置基本不對稱作戰戰力；2022年至2026年的「海空戰力提升特別預算」，則是籌獲天弓三型飛彈、雄昇飛彈等武器系統，近一步提升國軍遠距打擊、防空、制海能力。

賴清德日前投書《華盛頓郵報》（The Washington Post）內容指出，要建設台灣之盾（T-Dome），以便建構分層防禦，有效攔截解放軍飛彈、火箭、無人機及戰機威脅的防空系統。

最新宣布的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」，總額為1.25兆新台幣，執行時程落在2026年至2033年，希望達成完備多域拒止能力，建構多層次的防衛作戰體系，主要籌獲項目與內容共有7項，分別為：

■ 防空、反彈道及反裝甲飛彈

■ 精準火砲

■ 遠程精準打擊飛彈

■ 無人載具及其反制系統

■ 強化作戰持續量能相關裝備

■ AI輔助與C5ISR系統

■ 台美共同研發與採購的裝備、系統

這7項，例如籌獲防空、反彈道飛彈，目的就是打造多層次、整合式防空系統，以提升飛彈攔截率，並能協同現有愛國者飛彈系統，提升攔截空層與擴大防衛區域，並可攔截「遠程變軌導彈」，目標明顯劍指中國最近推出的高超音速飛彈「東風─17」。中國官方對外宣稱「東風─17」不但射程遠（2500公里）、速度快（末端滑翔速度5馬赫），還可改變飛行軌跡，對台灣、美國、日本現役的防空系統帶來巨大壓力。

顧立雄並稱，新編列的軍購預算，也可達到帶動經濟效益的效果，預期可創造超過4千億元的產值，並帶來9萬名以上的工作機會，讓守護台灣安全的同時，也能推動國家經濟發展，並打造非紅供應鏈。

國際局勢動盪，也影響印太區域各國的國防投資。無論未來局勢如何，台灣勢必要做好萬全準備，才能立於不敗之地。