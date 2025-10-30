8年前擔任坣娜婚禮嘉賓 郭子乾震驚曝內幕

生活中新／高子涵、陳泊翰、SNG 台北報導

知名歌手坣娜驚傳病逝，享年59歲。消息震驚演藝圈，據知情人士透露，她最終是不敵胰臟癌辭世，還傳出她低調要求親人封鎖消息。昔日曾在婚禮上表演模仿脫口秀的郭子乾說"真的很震驚"，好友彭斯民還分享坣娜塵封7年遺作，翻唱潘越雲"謝謝你曾經愛我"等10手金曲，感慨"沒機會出版了"。

8年前擔任坣娜婚禮嘉賓 郭子乾震驚曝當年內幕

曝與坣娜私下交集 郁方不捨嘆:她高冷又溫暖（圖／民視新聞）

豐沛情感搭配細膩的嗓音，已故美聲天后坣娜代表作"自由"，彷彿唱出人生經歷，卻傳出她已經在10/16病逝，享年59歲，消息震驚演藝圈。原本外界以為跟她罹患紅斑性狼瘡有關，但據友人透露，坣娜死於胰臟癌。藝人郭子乾沉8年前還在坣娜婚禮上表演模仿秀，聽到噩耗萬分不捨。藝人 郭子乾：「坣娜的老公因為非常欣賞模仿秀，所以那時候他為了策劃他跟坣娜的婚禮，特別約我去到他們公司見面，詳談婚禮應該怎麼進行，聽到這個消息真的很震驚！」而與坣娜在家庭方面有交集的郁方，受訪一度神情凝重。藝人 郁方：「她真的是我們這一代的人的女神！我知道她身體一直都很不好，真的是一個很高冷又非常溫暖的人。所以我覺得在現在的藝人裡面比較沒有這樣特質的人的存在，我覺得對大家來講都是一個很大的遺憾！」溫柔歌聲加上一張張美麗相片，坣娜好友彭斯民分享坣娜最後遺作，透露曾出資335萬元替她錄製一張10首歌曲專輯，取名叫作"璀璨"，只可惜後來沒發行，而唱片母帶及合約一直放在家中，沒想到再也沒機會出版，希望大家記得坣娜最好的模樣。

坣娜胰臟癌病逝死訊2週才曝光 12/15將辦追思會（圖／民視新聞）

好友資深音樂人季忠平發文悼念，白冰冰也難過表示，坣娜從出道就很內斂，感嘆常常聯絡卻沒能碰上最後一面。坣娜低調封鎖病重消息，民歌天后鄭怡透露，好友一個月前最後一次去看她，是哭著走出她的家門。田定豐也感傷懷念坣娜，昨晚你沒來我夢裡，但你用生命教會我，什麼叫真正的修煉。坣娜死訊過2週才意外曝光，就因為親友希望讓她平靜離開。追思會將在12月15舉行，坣娜的美麗人生就此謝幕，

















