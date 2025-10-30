8年前曾為坣娜婚禮表演「模仿秀」！郭子乾悲吐昔日籌劃內幕

郭子乾30日出席《半里長城》彩排記者會。董孟航攝

坣娜昨（29日）驚傳病逝，享年59歲，消息傳出震驚各界。今《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》舉行彩排記者會，昔日在坣娜和老公薛智偉婚禮上曾表演模仿秀的郭子乾，得知噩耗悲嘆「很震驚」，郁方也不捨表示「坣娜是我們這一代人的女神，不管男的女的」。

舞台劇《半里長城》藝術總監王月今和導演許栢昂，率郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅等演員出席記者會。受訪提到傳出病逝消息的坣娜，郭子乾坦言很驚訝。

他提到2017年時，因坣娜的老公很欣賞模仿秀，「那時候他為了策劃跟坣娜的婚禮有約我去，到他們公司見面，聊婚禮應該怎麼進行，也談到一些模仿的橋段」。之後便與坣娜夫妻多年未聯繫，如今再獲知對方消息竟是不幸，郭子乾感嘆：「才50幾歲不到 60歲。」語氣流露滿滿不捨。

郁方30日出席《半里長城》彩排記者會。董孟航攝

郁方想起坣娜生前個性溫暖善良，哽咽說：「我...她才大我5歲，是我這一代的女神，我們其實家庭方面有一些認識，她很低調，身體一直很不好，看到新聞很訝異，她雖然看起來高冷卻是很溫暖的一個人，現在的藝人，沒有這樣特質的人」，是值得大家學習的榜樣。

郁方這次在劇中飾演團長夫人、葉子及宮女等多重角色，表示：「這次在劇裡不但要分飾多角，還要和Lulu有對手戲，真的很過癮！」多年未踏上劇場，她坦言再次感受到現場演出的熱力與溫度，「風屏劇團的戲總是能讓人笑著笑著，就被觸動到心底最真實的情感」。

《半里長城》30日舉辦彩排記者會。董孟航攝



