8年前的今天當選台大校長 管中閔po照對比：幾乎賠掉一隻眼睛的視力

台大前校長管中閔稍早在臉書po圖並指出，他有一批老同事每年固定有一次聚會。左邊是2018年1月5日晚上聚會時他進門所照的照片，右邊則是2025年12月12日相同聚會時在差不多的位置和時間所攝，正好對比8年的差異。

管中閔指出，2018年1月5日是很特別的一天。當晚8點多，台大校長遴選委員會宣布遴選結果。照片中的那個時刻，他不曾預期將當選校長，也不會想到三天後，他將經歷來自當時黨政媒的全面政治迫害，身心受到巨創，還幾乎賠掉了一隻眼睛的視力。

不少網友在管爺臉書留言打氣指出，敬佩管爺挺過來了，不經一番寒徹骨那得梅花撲鼻香；稱讚管中閔始終挺直脊梁，建立了風範，也寫下了歷史。也有人說邪不勝正，校長一個人戰勝一個黨，就是最好的證明。

部分網友說，比較8年前後的照片，發現管爺都沒有變化，依舊年輕，看起來都一樣，怎麼可能有8年，說出來沒有人會相信。也有人問是那一隻眼睛視力有問題。

